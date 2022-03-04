https://ria.ru/20220304/kandidaty-1775261582.html

Кто претендует на пост президента Франции

Кто претендует на пост президента Франции - РИА Новости, 05.03.2022

Кто претендует на пост президента Франции

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Выборы главы государства пройдут в стране 10 апреля 2022... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-04T10:23

2022-03-04T10:23

2022-03-05T12:30

инфографика

франция

выборы

выборы президента франции

политика

эммануэль макрон

европа

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Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Выборы главы государства пройдут в стране 10 апреля 2022 года. Кроме Макрона, на высший пост претендуют еще 23 политика. Среди них председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, занявшая на прошлых выборах второе место, мэр Парижа Анн Идальго и широко известный политический обозреватель Эрик Земмур. Краткое досье на оппонентов действующего президента, которым по данным соцопросов французы готовы отдать больше всего голосов, — в инфографике Ria.ru.

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2022

Мария Хомутова

Мария Хомутова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Хомутова

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