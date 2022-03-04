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Кто претендует на пост президента Франции
Кто претендует на пост президента Франции - РИА Новости, 05.03.2022
Кто претендует на пост президента Франции
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Выборы главы государства пройдут в стране 10 апреля 2022... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-04T10:23
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инфографика
франция
выборы
выборы президента франции
политика
эммануэль макрон
европа
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Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Выборы главы государства пройдут в стране 10 апреля 2022 года. Кроме Макрона, на высший пост претендуют еще 23 политика. Среди них председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, занявшая на прошлых выборах второе место, мэр Парижа Анн Идальго и широко известный политический обозреватель Эрик Земмур. Краткое досье на оппонентов действующего президента, которым по данным соцопросов французы готовы отдать больше всего голосов, — в инфографике Ria.ru.
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франция, выборы, выборы президента франции, политика, эммануэль макрон, инфографика, европа, марин ле пен, эрик земмур, валери пекресс, николя дюпон-эньян, жан-люк меланшон, анн идальго
10:23 04.03.2022 (обновлено: 12:30 05.03.2022)
 

Кто претендует на пост президента Франции

Читать ria.ru в
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Выборы главы государства пройдут в стране 10 апреля 2022 года. Кроме Макрона, на высший пост претендуют еще 23 политика. Среди них председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, занявшая на прошлых выборах второе место, мэр Парижа Анн Идальго и широко известный политический обозреватель Эрик Земмур. Краткое досье на оппонентов действующего президента, которым по данным соцопросов французы готовы отдать больше всего голосов, — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаФранцияВыборыВыборы президента ФранцииПолитикаЭммануэль МакронЕвропаМарин Ле ПенЭрик ЗеммурВалери ПекрессНиколя Дюпон-ЭньянЖан-Люк МеланшонАнн Идальго
 
 
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