https://ria.ru/20220304/kandidaty-1775261582.html
Кто претендует на пост президента Франции
Кто претендует на пост президента Франции - РИА Новости, 05.03.2022
Кто претендует на пост президента Франции
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Выборы главы государства пройдут в стране 10 апреля 2022... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-04T10:23
2022-03-04T10:23
2022-03-05T12:30
инфографика
франция
выборы
выборы президента франции
политика
эммануэль макрон
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775261211_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_b245ba36709e763fef92c2dd42d22863.png
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Выборы главы государства пройдут в стране 10 апреля 2022 года. Кроме Макрона, на высший пост претендуют еще 23 политика. Среди них председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, занявшая на прошлых выборах второе место, мэр Парижа Анн Идальго и широко известный политический обозреватель Эрик Земмур. Краткое досье на оппонентов действующего президента, которым по данным соцопросов французы готовы отдать больше всего голосов, — в инфографике Ria.ru.
франция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775261211_360:0:2520:1620_1920x0_80_0_0_89d329375067622cda44f2f5f22c2d49.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, выборы, выборы президента франции, политика, эммануэль макрон, инфографика, европа, марин ле пен, эрик земмур, валери пекресс, николя дюпон-эньян, жан-люк меланшон, анн идальго