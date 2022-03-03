https://ria.ru/20220303/zhile-1776227501.html

В Луге в 2022 году расселят более 500 жителей аварийного жилья

В Луге в 2022 году расселят более 500 жителей аварийного жилья - РИА Новости, 03.03.2022

В Луге в 2022 году расселят более 500 жителей аварийного жилья

Шесть школ Ленинградской области готовятся к выходу из реновации в 2022 году, сообщил во время рабочей поездки в Лужский район глава региона Александр... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:48

2022-03-03T12:48

2022-03-03T12:47

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

лужский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Шесть школ Ленинградской области готовятся к выходу из реновации в 2022 году, сообщил во время рабочей поездки в Лужский район глава региона Александр Дрозденко."В Ленинградской области только с начала этого нового года мы открыли уже три новые школы, шесть школ готовятся к выходу из реновации и поданы заявки на новые проекты. Мы идём по программе реновации и строительству школ очень хорошими темпами. Также мы приняли решение, что лабораторное оборудование для всех школ мы будет закупаться централизовано", - подчеркнул глава региона.В качестве примера Дрозденко привел школу в Толмачево, которую он посетил в рамках рабочей поездки в район. Здание учебного учреждения также открылось для школьников и сотрудников после реновации."Школа в Толмачево участвует в экологических проектах, здесь будет открыт центр "Точка роста", поэтому в ближайшее время дети для занятий получат новое современное оборудование", - добавил губернатор.В пресс-службе обладминистрации напомнили, что Толмачевская школа вошла в программу "Современное образование Ленинградской области" в 2021 году и в августе в основном здании школы 1963 года постройки начались работы. На время ремонта обучение школьников проводилось в возведенной ранее пристройке. В ходе реновации основного здания заменены кровля, внутренние инженерные сети, проведены фасадные работы, отремонтированы классы, туалетные комнаты. Кроме этого, подготовлены два кабинета под открытие в 2022 году Центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" (нацпроект "Образование").На свободных площадях разместились кабинеты для занятий музыкой, рисованием, хоровым пением Лужской школы искусств. В рамках реновации также приобретены новая мебель, спортивное оборудование, оснащены кабинеты психолога и логопедов.Всего в Лужском районе в программу реновации включены 17 школ. Работы по обновлению продолжаются.

https://ria.ru/20220302/blagoustroystvo-1776060454.html

https://ria.ru/20220301/lenoblast-1775879607.html

лужский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, жилье, лужский район