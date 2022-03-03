https://ria.ru/20220303/zhile-1776227501.html
В Луге в 2022 году расселят более 500 жителей аварийного жилья
В Луге в 2022 году расселят более 500 жителей аварийного жилья - РИА Новости, 03.03.2022
В Луге в 2022 году расселят более 500 жителей аварийного жилья
Шесть школ Ленинградской области готовятся к выходу из реновации в 2022 году, сообщил во время рабочей поездки в Лужский район глава региона Александр... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:48
2022-03-03T12:48
2022-03-03T12:47
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
лужский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842650_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_de026ab78b6d294b0e32d7ca4ae0c58a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Шесть школ Ленинградской области готовятся к выходу из реновации в 2022 году, сообщил во время рабочей поездки в Лужский район глава региона Александр Дрозденко."В Ленинградской области только с начала этого нового года мы открыли уже три новые школы, шесть школ готовятся к выходу из реновации и поданы заявки на новые проекты. Мы идём по программе реновации и строительству школ очень хорошими темпами. Также мы приняли решение, что лабораторное оборудование для всех школ мы будет закупаться централизовано", - подчеркнул глава региона.В качестве примера Дрозденко привел школу в Толмачево, которую он посетил в рамках рабочей поездки в район. Здание учебного учреждения также открылось для школьников и сотрудников после реновации."Школа в Толмачево участвует в экологических проектах, здесь будет открыт центр "Точка роста", поэтому в ближайшее время дети для занятий получат новое современное оборудование", - добавил губернатор.В пресс-службе обладминистрации напомнили, что Толмачевская школа вошла в программу "Современное образование Ленинградской области" в 2021 году и в августе в основном здании школы 1963 года постройки начались работы. На время ремонта обучение школьников проводилось в возведенной ранее пристройке. В ходе реновации основного здания заменены кровля, внутренние инженерные сети, проведены фасадные работы, отремонтированы классы, туалетные комнаты. Кроме этого, подготовлены два кабинета под открытие в 2022 году Центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" (нацпроект "Образование").На свободных площадях разместились кабинеты для занятий музыкой, рисованием, хоровым пением Лужской школы искусств. В рамках реновации также приобретены новая мебель, спортивное оборудование, оснащены кабинеты психолога и логопедов.Всего в Лужском районе в программу реновации включены 17 школ. Работы по обновлению продолжаются.
https://ria.ru/20220302/blagoustroystvo-1776060454.html
https://ria.ru/20220301/lenoblast-1775879607.html
лужский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842650_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_b34976f42770968c9daa793a366e7e8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, жилье, лужский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Шесть школ Ленинградской области готовятся к выходу из реновации в 2022 году, сообщил во время рабочей поездки в Лужский район глава региона Александр Дрозденко.
"В Ленинградской области
только с начала этого нового года мы открыли уже три новые школы, шесть школ готовятся к выходу из реновации и поданы заявки на новые проекты. Мы идём по программе реновации и строительству школ очень хорошими темпами. Также мы приняли решение, что лабораторное оборудование для всех школ мы будет закупаться централизовано", - подчеркнул глава региона.
В качестве примера Дрозденко привел школу в Толмачево, которую он посетил в рамках рабочей поездки в район. Здание учебного учреждения также открылось для школьников и сотрудников после реновации.
"Школа в Толмачево участвует в экологических проектах, здесь будет открыт центр "Точка роста", поэтому в ближайшее время дети для занятий получат новое современное оборудование", - добавил губернатор.
В пресс-службе обладминистрации напомнили, что Толмачевская школа вошла в программу "Современное образование Ленинградской области" в 2021 году и в августе в основном здании школы 1963 года постройки начались работы. На время ремонта обучение школьников проводилось в возведенной ранее пристройке. В ходе реновации основного здания заменены кровля, внутренние инженерные сети, проведены фасадные работы, отремонтированы классы, туалетные комнаты. Кроме этого, подготовлены два кабинета под открытие в 2022 году Центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" (нацпроект "Образование").
На свободных площадях разместились кабинеты для занятий музыкой, рисованием, хоровым пением Лужской школы искусств. В рамках реновации также приобретены новая мебель, спортивное оборудование, оснащены кабинеты психолога и логопедов.
Всего в Лужском районе
в программу реновации включены 17 школ. Работы по обновлению продолжаются.