https://ria.ru/20220303/yakhty-1776348568.html

В Евросоюзе приступили к конфискации яхт крупных российских бизнесменов

В Евросоюзе приступили к конфискации яхт крупных российских бизнесменов - РИА Новости, 03.03.2022

В Евросоюзе приступили к конфискации яхт крупных российских бизнесменов

В странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:32

2022-03-03T19:32

2022-03-03T19:32

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации по демилитаризации на Украине.Ранее Брюссель объявил, что под прицел попадут прежде всего яхты и виллы бизнесменов из РФ.Еще во вторник на внеочередной пленарной сессии Европарламента по ситуации на Украине его глава Роберта Метсола сообщила, что супер-яхтам российских олигархов не место "в портах нашей Европы", а уже два дня спустя власти Франции начали предметно заниматься данным вопросом.ФранцияВ четверг глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте национальной таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей, по ее данным, компании, основным акционером которой является глава "Роснефти" Игорь Сечин."Французская таможня произвела арест яхты Amore Vero в портовом городе Ла-Сьота в рамках выполнения санкций Евросоюза против России", - говорится в коммюнике минфина. Согласно этой информации, яхта прибыла на ремонт на Лазурный берег Франции 3 января, а арест на нее был наложен 3 марта.По данным римской газеты La Repubblica, оформлением интерьеров этой 86-метровой яхты занимался известный итальянский дизайнер Альберто Пинто. Издание сообщило также, что в момент ареста судно готовилось спешно покинуть порт, несмотря на то что ремонтные работы должны были завершиться только 1 апреля.ГерманияПрактически одновременно появилось сообщение об аресте в Германии 156-метровой яхты Dilbar, принадлежащей Алишеру Усманову. Однако в данном случае возникла неразбериха. Первоначальную информацию об этом опубликовал журнал Forbes со ссылкой на собственные источники. По данным издания, принадлежащее предпринимателю с 2016 года судно стоимостью около 600 миллионов долларов с октября 2020 года проходило переоборудование на верфях Гамбурга и было конфисковано местными властями.Однако позднее министерство экономики и инноваций Гамбурга опровергло информацию о конфискации яхты Dilbar, о чем сообщил журнал Spigel. При этом издание отметило, что даже в отсутствие такой меры, как конфискация, яхта Усманова вряд ли сможет покинуть верфи компании Blohm+Voss. Дело в том, что ранее министр экономики Гамбурга Михаэль Вестхагеман заявил, что из-за санкций транспортировки из гамбургской бухты в Россию не осуществляются. "Можете быть уверены, что никакие яхты отсюда выходить не будут", - сообщил он журналистам.ИталияО том, что яхты двух российских олигархов могут быть в ближайшее время арестованы в Италии, сообщила в четверг газета Il Secolo XIX. Речь идет о находящихся в портах северной области Лигурия 40-метровой яхте Lena Геннадия Тимченко и 65-метровой яхте Lady M Алексея Мордашова. Туринское издание La Stampa отметила в этой связи, что информация о замораживании данных активов, стоимость которых оценивается соответственно в 50 и 65 миллионов долларов, пока не была доведена до сведения капитанов, но их проинформировали о том, что причал покидать нежелательно.Всего же, по данным итальянских СМИ, в портах страны до последнего времени были пришвартованы пять яхт российских бизнесменов. Также в Лигурии находились суда Barbara Владимира Потанина и Ice Сулеймана Керимова. А в Триесте на Адриатическом море был замечен крупнейший мотосейлер в мире – 143-метровая яхта "А" стоимостью около 450 миллионов долларов, принадлежащая Андрею Мельниченко. Однако, по данным специализированного сайта MarineTraffic, сейчас их уже нет в акватории этих портов.ИспанияВ свою очередь испанская пресса пишет, что за последние дни порты страны спешно покинули сразу несколько судов, принадлежащих бизнесменам из РФ. Речь идет, в частности, о яхте Nirvana Владимира Потанина, которая сейчас уже находится неподалеку от Мальдив. Ранее говорили о ее скорой продаже за более чем 200 миллионов долларов. Быстро ушла от берегов Пиренейского полуострова и яхта банкира и финансиста Андрея Костина Sea Rhapsody ценой около 65 миллионов долларов. Сейчас она находится близ побережья Омана.Яхта Galactica Super Nova Вагита Алекперова также покинула Испанию и направилась в Черногорию. По данным черногорской государственной телекомпании RTCG, это судно, выставленное в конце прошлого года на продажу за 85 миллионов долларов, в среду после заправки покинуло балканские воды.Пока в Барселоне еще остается яхта My Solaris Романа Абрамовича, которую оценивают примерно в 450 миллионов долларов. Кроме того, в этом же испанском порту стоит судно Valerie, которое, по информации местных СМИ, принадлежит Сергею Чемезову. Формально этой 85-метровой яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. Также в Барселоне пришвартована яхта Андрея Молчанова Aurora стоимостью 120 млн долларов, а в Пальма-де-Майорка ждет своего хозяина Виктора Вексельберга судно Tango, которое оценивается на 10 млн долларов дешевле.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Было, в частности, объявлено о том, что активы российских олигархов, попавших в санкционные списки ЕС, должны быть заморожены.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776280360.html

https://ria.ru/20220228/frantsiya-1775598655.html

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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776339625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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