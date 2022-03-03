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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776290750.html
В Совфеде сравнили украинских националистов с эсэсовцами и террористами
В Совфеде сравнили украинских националистов с эсэсовцами и террористами - РИА Новости, 03.03.2022
В Совфеде сравнили украинских националистов с эсэсовцами и террористами
Украинские неонацисты, укрывающиеся за спинами мирных жителей, используют тактику, применявшуюся еще гитлеровскими подразделениями, а затем международными... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:04
2022-03-03T16:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
совет федерации рф
константин долгов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты, укрывающиеся за спинами мирных жителей, используют тактику, применявшуюся еще гитлеровскими подразделениями, а затем международными террористами - в том числе басаевцами в Буденновске в 1995 году, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, в 2011-2017 годах бывший уполномоченным МИД РФ по правам человека.В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, говорил он."Это преступление. Но что, сегодня родилась вот эта тактика? Нет! Это делала дивизия СС "Галичина" - она прославилась тем, что использовала живые щиты. Это делали эсэсовские части в апреле-мае 1945 года, когда уже судьба и Берлина, и войны была решена. Но, тем не менее, они использовали живые щиты, они ставили артиллерийские орудия, фаустпатроны, огневые точки создавали именно в жилых домах, где еще было огромное количество жителей", - сказал Долгов.По его словам, эту тактику позже применяли террористы во главе с Шамилем Басаевым, в июне 1995 года напавшие на город Буденновск на Ставрополье. Тогда боевики взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317 человек."Мы это все видели прекрасно, мы никогда этого не забудем - и Буденновск, и все остальное. И теперь здесь - это же одна линия, школа-то одна. Не хочется говорить "школа мысли", но подготовка чувствуется. То есть это методы откровенно террористические", - добавил Долгов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, украина, россия, совет федерации рф, константин долгов, ситуация в днр и лнр
16:04 03.03.2022 (обновлено: 16:47 03.03.2022)
 
В Совфеде сравнили украинских националистов с эсэсовцами и террористами

Сенатор Долгов: украинские нацисты используют тактику эсэсовцев и террористов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСенатор Константин Долгов
Сенатор Константин Долгов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сенатор Константин Долгов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты, укрывающиеся за спинами мирных жителей, используют тактику, применявшуюся еще гитлеровскими подразделениями, а затем международными террористами - в том числе басаевцами в Буденновске в 1995 году, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, в 2011-2017 годах бывший уполномоченным МИД РФ по правам человека.
В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, говорил он.
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"Это преступление. Но что, сегодня родилась вот эта тактика? Нет! Это делала дивизия СС "Галичина" - она прославилась тем, что использовала живые щиты. Это делали эсэсовские части в апреле-мае 1945 года, когда уже судьба и Берлина, и войны была решена. Но, тем не менее, они использовали живые щиты, они ставили артиллерийские орудия, фаустпатроны, огневые точки создавали именно в жилых домах, где еще было огромное количество жителей", - сказал Долгов.
По его словам, эту тактику позже применяли террористы во главе с Шамилем Басаевым, в июне 1995 года напавшие на город Буденновск на Ставрополье. Тогда боевики взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317 человек.
"Мы это все видели прекрасно, мы никогда этого не забудем - и Буденновск, и все остальное. И теперь здесь - это же одна линия, школа-то одна. Не хочется говорить "школа мысли", но подготовка чувствуется. То есть это методы откровенно террористические", - добавил Долгов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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