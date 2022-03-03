13:55 03.03.2022 (обновлено: 14:15 03.03.2022)
Телекомпания спутникового вещания ЮАР Multichoice прекратила трансляцию RT
Телекомпания спутникового вещания ЮАР Multichoice прекратила трансляцию телеканала RT
Логотип телеканала RT (Russia Today)
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Телекомпания спутникового вещания ЮАР MulticChoice, работающая в странах Африки, прекратила трансляцию телеканала RT из-за ситуации вокруг Украины, следует из заявления компании.
"MultiChoice подтверждает, что с 2 марта 2022 года Russia Today не будет транслироваться на платформе цифрового спутникового телевидения (DSTv) до дальнейшего уведомления. Введенные Евросоюзом санкции в отношении России привели к тому, что глобальный дистрибьютор канала прекратил предоставлять трансляцию всем поставщикам, в том числе MultiChoice", - говорится в заявлении телекомпании в Twitter.
Ранее Евросоюз также запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя намерение ЕК заблокировать ряд российских СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".