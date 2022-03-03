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"Ничего не дадим". Чем НАТО может "помочь" Украине

"Ничего не дадим". Чем НАТО может "помочь" Украине - РИА Новости, 03.03.2022

"Ничего не дадим". Чем НАТО может "помочь" Украине

Многие государства НАТО заявили о военной помощи Украине. Причем на этот раз речь не только о патронах с бронежилетами, но и о летальном высокотехнологичном... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:00

2022-03-03T08:00

2022-03-03T07:59

анджей дуда

бен уоллес

йенс столтенберг

одесса

россия

дублин

еврокомиссия

javelin (птрк)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Сергей Андреев. Многие государства НАТО заявили о военной помощи Украине. Причем на этот раз речь не только о патронах с бронежилетами, но и о летальном высокотехнологичном оружии. Правда, по заявлениям чиновников и генералов видно: в этом вопросе у альянса нет единого мнения. О том, что стоит за риторикой, — в материале РИА Новости.На полмиллиарда"Впервые в истории!" — воскликнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по поводу поставок оружия стране, не входящей в ЕС."Мы решили использовать наши возможности и направить в украинскую армию летальное вооружение на 450 миллионов евро. Еще 50 миллионов выделяем на сопутствующую продукцию", — уточнил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Это не первый "транш" в Киев. Еще в прошлом году Брюссель выделил 31 миллион евро на "вспомогательное оборудование" — в частности, для полевых госпиталей. Деньги выдают конкретным странам, непосредственно обеспечивающим поставки.Специальную программу военной помощи на 5,6 миллиарда евро Европейский фонд мира (EPF) принял год назад. По замыслу, бюджеты, в том числе для Киева, должны были каждый год незначительно увеличиваться. Однако в связи с последними событиями выделяют кратно больше.Чем именно помогать, в европейских столицах решают сами. Дублин, например, выступает за нелетальное оснащение — каски, бронежилеты, горючее, системы ночного видения. Та же позиция у Вены, Афин, Бухареста и Лиссабона.Ведущие страны Евросоюза — Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды — отправляют Украине "смертоносную технику" — противотанковые Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Обсуждают даже ракетные комплексы Patriot и боевую авиацию.Вооружить Киев, по словам британского министра обороны Бена Уоллеса, согласились 27 стран. В том числе не входящие в НАТО. Какие именно — не уточнил.Помощь на словахУкраине помогают в основном по линии НАТО, а не Евросоюза. Но об объемах, видимо, пока не договорились. Отсюда и противоречивая информация.Так, во вторник в Киеве заявили о 70 самолетах: истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25 из Болгарии, Словакии и Польши. Это быстро опровергли в Варшаве."Мы не отправляем боевую авиацию — это бы означало включение НАТО в конфликт. НАТО не сторона конфликта. Наши самолеты в настоящее время на Украине не летают", — подчеркнул президент Анджей Дуда.Генсек альянса Йенс Столтенберг настроен более воинственно. В частности, сказал, что поставки оружия будут только наращивать — "больше противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов".НАТО, добавил он, усиливает присутствие в Восточной Европе. "Впервые в истории мы развертываем силы реагирования, — отметил Столтенберг. — Более сотни истребителей находятся в состоянии повышенной боеготовности в трех десятках разных мест, 120 кораблей — в Балтийском и Средиземном море. Великобритания, США и другие союзники направляют еще несколько тысяч военнослужащих в восточную часть блока".С морской базы в немецком Киле на Балтику выдвинулись первая флотилия ВМС Германии, противоминные корабли "Зульцбах-Розенберг", "Даттельн", "Фульда" и "Хомбург", минный тральщик "Зигбург", а также корабль снабжения типа "Эльба". С воздуха армаду прикрывают многоцелевые Tornado.Сухопутные подразделения прибывают ежедневно в Эстонию, Латвию и Литву. А на аэродромах на днях прописались американские F-35.Помощь на делеЗападные СМИ называют Прибалтику "основным хабом" для вооружения Украины. Таллин сам помогает Киеву — боеприпасами и "Джавелинами". Из-за чего, кстати, чуть не поссорился с Берлином, заблокировавшим поставки летального оружия через Эстонию. Опасались "столкновения с Россией".Сейчас же риторика другая. Альянс в ближайшие месяцы кратно увеличит численность группировки в стране — до 1,2 тысячи военнослужащих. Возможно, решат вопрос и с оружием для Украины. Схема такая: члены и партнеры НАТО отправляют военные грузы в Эстонию, а потом дают официальное согласие на реэкспорт. В частности, финское правительство разрешило перебросить таким образом 122-миллиметровые гаубицы.Вроде бы просто — но не в нынешней ситуации. Логистика вызывает много вопросов."Обычно везли все воздухом. А что побольше — через порт Одессы, погрузив затем на автотранспорт. Однако сейчас небо закрыто — Россия будет сбивать самолеты. Одесский порт заблокирован Черноморским флотом. Остаются только наземные КПП на западе Украины", — поясняет военный эксперт Алексей Леонков.А пограничные переходы забиты беженцами — страну уже покинули почти полмиллиона человек, и в Евросоюзе ожидают в десять раз больше. В таких условиях перемещать колонны с оружием непросто."Кроме того, каким транспортом? Готовы ли в НАТО выделить грузовики и застраховать жизнь водителей? — отмечает Леонков. — Ведь автоколонны на украинской территории, скорее всего, будут уничтожены".Присутствие военной техники альянса, добавляет он, расценят как участие в конфликте. И политики, и военные в унисон твердят: вмешиваться не собираемся. Поэтому заявления о помощи Украине эксперты рассматривают как "патриотическую риторику", за которой не последует реальных действий. Это подтверждает и лексика европейских чиновников: очень много уклончивых слов вроде "обсуждаем" и "возможно".

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анджей дуда, бен уоллес, йенс столтенберг, одесса, россия, дублин, еврокомиссия, javelin (птрк), евросоюз, нато, су-25, миг-29