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Ленинградская область
https://ria.ru/20220303/energetika-1776229463.html
Восемь муниципальных образований Ленобласти ожидает обновление в энергетике
Восемь муниципальных образований Ленобласти ожидает обновление в энергетике - РИА Новости, 03.03.2022
Восемь муниципальных образований Ленобласти ожидает обновление в энергетике
Восемь муниципальных образований Ленинградской области ожидает обновление в энергетике: от систем отопления с воздушными тепловыми насосами до технического... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:54
2022-03-03T12:54
ленинградская область
приозерский район
ленинградская область
павлово
жкх
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Восемь муниципальных образований Ленинградской области ожидает обновление в энергетике: от систем отопления с воздушными тепловыми насосами до технического перевооружения котельных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, работы, повышающие энергоэффективность и снижающие расход коммунальных ресурсов, пройдут в Гатчинском, Волховском, Выборгском, Кировском, Лужском, Всеволожском, Тихвинском и Приозерском районах региона. Объекты утверждены постановлением правительства Ленинградской области. Более 117 миллионов рублей субсидий пойдут на повышение надежности и энергетической эффективности в рамках госпрограмм региона.Также среди мероприятий ― техническое перевооружение паровых котлов на котельной в Гатчине, дооборудование индивидуальных тепловых пунктов жилых домах Волхова, модернизация системы углеподачи на котельной в Старой Малуксе, перевооружение системы теплоснабжения здания бани в Оредеже, устройство поквартирной системы горячего водоснабжения от газовых водонагревателей в домах Павлово, установка индивидуальных поквартирных отопительных газовых котлов в Тихвине и установка узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием на 13 домах Приозерска.
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приозерский район
ленинградская область
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приозерский район, ленинградская область, павлово, жкх, общество
12:54 03.03.2022
 

Восемь муниципальных образований Ленобласти ожидает обновление в энергетике

© Фото : Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской областиГеотермальный насос в школе в Ленинградской области
Геотермальный насос в школе в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области
Геотермальный насос в школе в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Восемь муниципальных образований Ленинградской области ожидает обновление в энергетике: от систем отопления с воздушными тепловыми насосами до технического перевооружения котельных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, работы, повышающие энергоэффективность и снижающие расход коммунальных ресурсов, пройдут в Гатчинском, Волховском, Выборгском, Кировском, Лужском, Всеволожском, Тихвинском и Приозерском районах региона. Объекты утверждены постановлением правительства Ленинградской области. Более 117 миллионов рублей субсидий пойдут на повышение надежности и энергетической эффективности в рамках госпрограмм региона.
"Это касается работ на объектах коммунальной сферы, бюджетного сектора, жилого фонда. Также пройдут энергосберегающие мероприятия с использованием новых технологий. Например, в детском саду МБОУ "Лесогорская СОШ" запланирована установка систем отопления на базе воздушных тепловых насосов", - рассказал директор Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области Павел Дудкевич.
Также среди мероприятий ― техническое перевооружение паровых котлов на котельной в Гатчине, дооборудование индивидуальных тепловых пунктов жилых домах Волхова, модернизация системы углеподачи на котельной в Старой Малуксе, перевооружение системы теплоснабжения здания бани в Оредеже, устройство поквартирной системы горячего водоснабжения от газовых водонагревателей в домах Павлово, установка индивидуальных поквартирных отопительных газовых котлов в Тихвине и установка узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием на 13 домах Приозерска.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:00Ленинградская область
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Ленинградская областьПриозерский районЛенинградская областьПавловоЖКХОбщество
 
 
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