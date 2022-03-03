Восемь муниципальных образований Ленобласти ожидает обновление в энергетике
© Фото : Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской областиГеотермальный насос в школе в Ленинградской области
Геотермальный насос в школе в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Восемь муниципальных образований Ленинградской области ожидает обновление в энергетике: от систем отопления с воздушными тепловыми насосами до технического перевооружения котельных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, работы, повышающие энергоэффективность и снижающие расход коммунальных ресурсов, пройдут в Гатчинском, Волховском, Выборгском, Кировском, Лужском, Всеволожском, Тихвинском и Приозерском районах региона. Объекты утверждены постановлением правительства Ленинградской области. Более 117 миллионов рублей субсидий пойдут на повышение надежности и энергетической эффективности в рамках госпрограмм региона.
"Это касается работ на объектах коммунальной сферы, бюджетного сектора, жилого фонда. Также пройдут энергосберегающие мероприятия с использованием новых технологий. Например, в детском саду МБОУ "Лесогорская СОШ" запланирована установка систем отопления на базе воздушных тепловых насосов", - рассказал директор Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области Павел Дудкевич.
Также среди мероприятий ― техническое перевооружение паровых котлов на котельной в Гатчине, дооборудование индивидуальных тепловых пунктов жилых домах Волхова, модернизация системы углеподачи на котельной в Старой Малуксе, перевооружение системы теплоснабжения здания бани в Оредеже, устройство поквартирной системы горячего водоснабжения от газовых водонагревателей в домах Павлово, установка индивидуальных поквартирных отопительных газовых котлов в Тихвине и установка узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием на 13 домах Приозерска.