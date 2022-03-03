https://ria.ru/20220303/energetika-1776229463.html

Восемь муниципальных образований Ленобласти ожидает обновление в энергетике

Восемь муниципальных образований Ленобласти ожидает обновление в энергетике - РИА Новости, 03.03.2022

Восемь муниципальных образований Ленобласти ожидает обновление в энергетике

Восемь муниципальных образований Ленинградской области ожидает обновление в энергетике: от систем отопления с воздушными тепловыми насосами до технического... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:54

2022-03-03T12:54

2022-03-03T12:54

ленинградская область

приозерский район

ленинградская область

павлово

жкх

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Восемь муниципальных образований Ленинградской области ожидает обновление в энергетике: от систем отопления с воздушными тепловыми насосами до технического перевооружения котельных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, работы, повышающие энергоэффективность и снижающие расход коммунальных ресурсов, пройдут в Гатчинском, Волховском, Выборгском, Кировском, Лужском, Всеволожском, Тихвинском и Приозерском районах региона. Объекты утверждены постановлением правительства Ленинградской области. Более 117 миллионов рублей субсидий пойдут на повышение надежности и энергетической эффективности в рамках госпрограмм региона.Также среди мероприятий ― техническое перевооружение паровых котлов на котельной в Гатчине, дооборудование индивидуальных тепловых пунктов жилых домах Волхова, модернизация системы углеподачи на котельной в Старой Малуксе, перевооружение системы теплоснабжения здания бани в Оредеже, устройство поквартирной системы горячего водоснабжения от газовых водонагревателей в домах Павлово, установка индивидуальных поквартирных отопительных газовых котлов в Тихвине и установка узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием на 13 домах Приозерска.

https://ria.ru/20220302/lenoblast-1776040991.html

приозерский район

ленинградская область

павлово

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приозерский район, ленинградская область, павлово, жкх, общество