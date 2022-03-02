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17:18 02.03.2022 (обновлено: 17:33 02.03.2022)
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить недостоверные данные об операции на Украине
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что в Twitter "Русская Википедия" появилось сообщение, что Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки "Википедии" за статью, где рассказывается о российской военной операции на Украине.
1 марта, 22:18Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
"На основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ Роскомнадзор 1 марта направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", - говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 миллионов рублей (ст. 13.41 КоАП РФ).
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
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