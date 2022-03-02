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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/vikipediya-1776091848.html
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине
Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщила... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:18
2022-03-02T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
wikipedia
ситуация в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.Ранее сообщалось, что в Twitter "Русская Википедия" появилось сообщение, что Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки "Википедии" за статью, где рассказывается о российской военной операции на Украине."На основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ Роскомнадзор 1 марта направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", - говорится в сообщении.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 миллионов рублей (ст. 13.41 КоАП РФ).Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220301/dostup-1775939737.html
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россия
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, wikipedia, ситуация в днр и лнр, россия, украина
Материал дополняется
17:18 02.03.2022 (обновлено: 17:33 02.03.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине

Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить недостоверные данные об операции на Украине

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что в Twitter "Русская Википедия" появилось сообщение, что Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки "Википедии" за статью, где рассказывается о российской военной операции на Украине.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 22:18
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
"На основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ Роскомнадзор 1 марта направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", - говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 миллионов рублей (ст. 13.41 КоАП РФ).
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:50
Телеканал CNN заподозрили в тиражировании фейка об украинских беженцах
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Офицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 11:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииWikipediaСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
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