https://ria.ru/20220302/vikipediya-1776091848.html

Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине

Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине

Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщила... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:18

2022-03-02T17:18

2022-03-02T17:33

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.Ранее сообщалось, что в Twitter "Русская Википедия" появилось сообщение, что Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки "Википедии" за статью, где рассказывается о российской военной операции на Украине."На основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ Роскомнадзор 1 марта направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", - говорится в сообщении.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 миллионов рублей (ст. 13.41 КоАП РФ).Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220301/dostup-1775939737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, wikipedia, ситуация в днр и лнр, россия, украина