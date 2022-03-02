В Совфеде предупредили о "незавидной участи" наемников на Украине
Сенатор Цеков предупредил о "незавидной участи" наемников, едущих воевать за Украину
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что наемников, которые едут воевать на Украину против российских военных, ждет незавидная участь. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину.
"В мире, наверное, еще не все понимают, что такое российская армия, ее мощь, выучка, колоссальный опыт и моральный дух. Наемники, которые едут на Украину, с нее уже не вернутся. Их ждет незавидная участь. Только идиоты могут ехать на Украину, чтобы воевать с нашей армией", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, киевский режим, заявляя о приезде наемников, вместо логичной капитуляции пытается внушить людям мнимую мысль о победе, тем самым провоцируя новые жертвы среди населения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.