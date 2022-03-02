https://ria.ru/20220302/ukraina-1776100912.html

В Совфеде предупредили о "незавидной участи" наемников на Украине

В Совфеде предупредили о "незавидной участи" наемников на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

В Совфеде предупредили о "незавидной участи" наемников на Украине

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что наемников, которые едут воевать на Украину против российских военных, ждет незавидная участь. Ранее глава... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:57

2022-03-02T17:57

2022-03-02T17:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

совет федерации рф

сергей цеков

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что наемников, которые едут воевать на Украину против российских военных, ждет незавидная участь. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину."В мире, наверное, еще не все понимают, что такое российская армия, ее мощь, выучка, колоссальный опыт и моральный дух. Наемники, которые едут на Украину, с нее уже не вернутся. Их ждет незавидная участь. Только идиоты могут ехать на Украину, чтобы воевать с нашей армией", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, киевский режим, заявляя о приезде наемников, вместо логичной капитуляции пытается внушить людям мнимую мысль о победе, тем самым провоцируя новые жертвы среди населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, совет федерации рф, сергей цеков, ситуация в днр и лнр