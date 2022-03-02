12:57 02.03.2022 (обновлено: 13:21 02.03.2022)
В Москве не ожидали санкций против журналистов и спортсменов, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва не ожидала, что санкции введут против спортсменов и журналистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
КАИР, 2 мар – РИА Новости. Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что под их действие попадут спортсмены, представители сферы культуры, актеры, журналисты", - заявил министр телеканалу al-Jazeera. Слова министра приводятся в переводе на арабский язык.
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