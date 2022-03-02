https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html

В Москве не ожидали санкций против журналистов и спортсменов, заявил Лавров

В Москве не ожидали санкций против журналистов и спортсменов, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022

В Москве не ожидали санкций против журналистов и спортсменов, заявил Лавров

Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:57

2022-03-02T12:57

2022-03-02T13:21

санкции

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

санкции в отношении россии

украина

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КАИР, 2 мар – РИА Новости. Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Ранее о полном исключении россиян из соревнований объявили, в частности, Международная федерация футбола, Международный союз конькобежцев (фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек), Международная федерация хоккея, Международная федерация баскетбола, Международная федерация волейбола, Международный совет регби, Международная федерация настольного тенниса, Всемирная федерация бадминтона, Международная федерация парусного спорта, Международная федерация гандбола.Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине. Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220302/politika-1776030566.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, санкции в отношении россии, украина