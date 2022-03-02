https://ria.ru/20220302/lenoblast-1775997941.html

Ленобласть окажет максимальную поддержку экспорту на Ближний Восток

Ленобласть окажет максимальную поддержку экспорту на Ближний Восток - РИА Новости, 02.03.2022

Ленобласть окажет максимальную поддержку экспорту на Ближний Восток

Центр поддержки экспорта Ленинградской области готов оказать максимальную поддержку региональному бизнесу в выходе на рынок Ближнего Востока, сообщил... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:16

2022-03-02T11:16

2022-03-02T11:17

ленинградская область

ближний восток

экспорт

юнидо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148271/85/1482718545_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_61595b2a2278690dd332f14114f848c6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области готов оказать максимальную поддержку региональному бизнесу в выходе на рынок Ближнего Востока, сообщил председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на встрече предпринимателей области и представителей деловых сообществ стран Ближнего Востока.По его словам, Ближний Восток - одно из реальных на данный момент направлений для экспорта продукции из Ленинградской области."Это регион, где уже востребованы наши товары, где есть экономический рост и появляются новые ниши. У наших предприятий есть опыт взаимодействия с этими странами, в том числе в рамках прошлогодней бизнес-миссии в ОАЭ, по итогам которой каждый участник договорился о сотрудничестве с зарубежными партнерами и даже о первых поставках своей продукции. Центр поддержки экспорта Ленинградской области готов оказать максимальную поддержку бизнесу в выходе на этот ключевой рынок - от дизайна продукта до получения зарубежных сертификатов", - сказал Ялов.В дискуссии "Возможности экспорта в страны Ближнего Востока" приняли участие торговый представитель РФ в Объединённых Арабских Эмиратах, представители Центра трансфера технологий и инвестиций ЮНИДО из Бахрейна, особой экономической зоны в Египте, руководитель представительства Российского экспортного центра в ОАЭ. Все они презентовали возможности для развития внешнеэкономической деятельности на территории стран Ближнего Востока. В частности, Объединенные Арабские Эмираты считают крупнейшим хабом для выхода на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии. В ходе дискуссии эксперты назвали пять перспективных направлений для экспорта из России – нефтегазовое оборудование, продовольствие, фармацевтика, косметика и IT-решения, добавили, в свою очередь, в пресс-службе обладминистрации.Предприятия Ленинградской области интересовались особенностями работы на рынках Саудовской Аравии и Ирана, какая химическая продукция сейчас востребована в странах Ближнего Востока, можно ли найти партнеров, готовых работать по стопроцентной предоплате.В ноябре прошлого года трехдневная бизнес-миссия в Объединенные Арабские Эмираты принесла новые контракты предприятиям Ленинградской области. Международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента России, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220301/investitsii-1775839493.html

https://ria.ru/20220224/ekonomika-1774823758.html

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ближний восток, экспорт, юнидо