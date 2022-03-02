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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220302/lenoblast-1775997941.html
Ленобласть окажет максимальную поддержку экспорту на Ближний Восток
Ленобласть окажет максимальную поддержку экспорту на Ближний Восток - РИА Новости, 02.03.2022
Ленобласть окажет максимальную поддержку экспорту на Ближний Восток
Центр поддержки экспорта Ленинградской области готов оказать максимальную поддержку региональному бизнесу в выходе на рынок Ближнего Востока, сообщил... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:16
2022-03-02T11:17
ленинградская область
ближний восток
экспорт
юнидо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области готов оказать максимальную поддержку региональному бизнесу в выходе на рынок Ближнего Востока, сообщил председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на встрече предпринимателей области и представителей деловых сообществ стран Ближнего Востока.По его словам, Ближний Восток - одно из реальных на данный момент направлений для экспорта продукции из Ленинградской области."Это регион, где уже востребованы наши товары, где есть экономический рост и появляются новые ниши. У наших предприятий есть опыт взаимодействия с этими странами, в том числе в рамках прошлогодней бизнес-миссии в ОАЭ, по итогам которой каждый участник договорился о сотрудничестве с зарубежными партнерами и даже о первых поставках своей продукции. Центр поддержки экспорта Ленинградской области готов оказать максимальную поддержку бизнесу в выходе на этот ключевой рынок - от дизайна продукта до получения зарубежных сертификатов", - сказал Ялов.В дискуссии "Возможности экспорта в страны Ближнего Востока" приняли участие торговый представитель РФ в Объединённых Арабских Эмиратах, представители Центра трансфера технологий и инвестиций ЮНИДО из Бахрейна, особой экономической зоны в Египте, руководитель представительства Российского экспортного центра в ОАЭ. Все они презентовали возможности для развития внешнеэкономической деятельности на территории стран Ближнего Востока. В частности, Объединенные Арабские Эмираты считают крупнейшим хабом для выхода на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии. В ходе дискуссии эксперты назвали пять перспективных направлений для экспорта из России – нефтегазовое оборудование, продовольствие, фармацевтика, косметика и IT-решения, добавили, в свою очередь, в пресс-службе обладминистрации.Предприятия Ленинградской области интересовались особенностями работы на рынках Саудовской Аравии и Ирана, какая химическая продукция сейчас востребована в странах Ближнего Востока, можно ли найти партнеров, готовых работать по стопроцентной предоплате.В ноябре прошлого года трехдневная бизнес-миссия в Объединенные Арабские Эмираты принесла новые контракты предприятиям Ленинградской области. Международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента России, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220301/investitsii-1775839493.html
https://ria.ru/20220224/ekonomika-1774823758.html
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ближний восток, экспорт, юнидо
11:16 02.03.2022 (обновлено: 11:17 02.03.2022)
 

Ленобласть окажет максимальную поддержку экспорту на Ближний Восток

© Фото : Пресс-служба правительства Ленинградской областиГлава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов
Глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области готов оказать максимальную поддержку региональному бизнесу в выходе на рынок Ближнего Востока, сообщил председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на встрече предпринимателей области и представителей деловых сообществ стран Ближнего Востока.
По его словам, Ближний Восток - одно из реальных на данный момент направлений для экспорта продукции из Ленинградской области.
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"Это регион, где уже востребованы наши товары, где есть экономический рост и появляются новые ниши. У наших предприятий есть опыт взаимодействия с этими странами, в том числе в рамках прошлогодней бизнес-миссии в ОАЭ, по итогам которой каждый участник договорился о сотрудничестве с зарубежными партнерами и даже о первых поставках своей продукции. Центр поддержки экспорта Ленинградской области готов оказать максимальную поддержку бизнесу в выходе на этот ключевой рынок - от дизайна продукта до получения зарубежных сертификатов", - сказал Ялов.
В дискуссии "Возможности экспорта в страны Ближнего Востока" приняли участие торговый представитель РФ в Объединённых Арабских Эмиратах, представители Центра трансфера технологий и инвестиций ЮНИДО из Бахрейна, особой экономической зоны в Египте, руководитель представительства Российского экспортного центра в ОАЭ. Все они презентовали возможности для развития внешнеэкономической деятельности на территории стран Ближнего Востока. В частности, Объединенные Арабские Эмираты считают крупнейшим хабом для выхода на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии. В ходе дискуссии эксперты назвали пять перспективных направлений для экспорта из России – нефтегазовое оборудование, продовольствие, фармацевтика, косметика и IT-решения, добавили, в свою очередь, в пресс-службе обладминистрации.
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В ноябре прошлого года трехдневная бизнес-миссия в Объединенные Арабские Эмираты принесла новые контракты предприятиям Ленинградской области. Международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного майским указом президента России, напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьБлижний ВостокЭкспортЮНИДО
 
 
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