https://ria.ru/20220302/arest-1775976725.html

В Петербурге арестовали 49 участников несогласованной акции 28 февраля

В Петербурге арестовали 49 участников несогласованной акции 28 февраля - РИА Новости, 02.03.2022

В Петербурге арестовали 49 участников несогласованной акции 28 февраля

Районные суды Петербурга привлекли к административной ответственности 99 участников несогласованного митинга в понедельник у Гостиного двора, половина из них... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:45

2022-03-02T09:45

2022-03-02T09:45

происшествия

россия

санкт-петербург

украина

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Районные суды Петербурга привлекли к административной ответственности 99 участников несогласованного митинга в понедельник у Гостиного двора, половина из них арестованы, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Как следует из опубликованной статистики, решения об административном аресте приняты в отношении 49 человек, штрафы назначены 45 гражданам, в отношении одного назначены обязательные работы. По остальным четырем производства прекращены либо дела возвращены в полицию.Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины состоялись в нескольких городах России, в Петербурге они проходили несколько дней. В СК, МВД и Генпрокуратуре предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения по операции на Украине, но не вправе устраивать незаконные акции.

https://ria.ru/20220228/priznanie-1775502691.html

россия

санкт-петербург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр