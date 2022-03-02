https://ria.ru/20220302/arest-1775976725.html
В Петербурге арестовали 49 участников несогласованной акции 28 февраля
В Петербурге арестовали 49 участников несогласованной акции 28 февраля - РИА Новости, 02.03.2022
В Петербурге арестовали 49 участников несогласованной акции 28 февраля
Районные суды Петербурга привлекли к административной ответственности 99 участников несогласованного митинга в понедельник у Гостиного двора, половина из них... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:45
2022-03-02T09:45
2022-03-02T09:45
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
признание днр и лнр в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Районные суды Петербурга привлекли к административной ответственности 99 участников несогласованного митинга в понедельник у Гостиного двора, половина из них арестованы, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Как следует из опубликованной статистики, решения об административном аресте приняты в отношении 49 человек, штрафы назначены 45 гражданам, в отношении одного назначены обязательные работы. По остальным четырем производства прекращены либо дела возвращены в полицию.Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины состоялись в нескольких городах России, в Петербурге они проходили несколько дней. В СК, МВД и Генпрокуратуре предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения по операции на Украине, но не вправе устраивать незаконные акции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
В Петербурге арестовали 49 участников несогласованной акции 28 февраля
Районные суды арестовали 49 участников несогласованного митинга 28 февраля в Петербурге