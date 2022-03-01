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Минобороны опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине

Минобороны опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Минобороны опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине

Министерство обороны опубликовало видеозапись высадки бойцов российского спецназа на Украине. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:16

2022-03-01T16:16

2022-03-01T17:09

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись высадки бойцов российского спецназа на Украине.В ролике показаны сотрудники спецподразделений со скрытыми лицами, они летят в транспортно-штурмовом вертолете.Затем продемонстрированы высадка в одном из районов Украины и полет вертолета в ночных условиях.Накануне Минобороны публиковало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф