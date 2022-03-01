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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/video-1775862805.html
Минобороны опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине
Минобороны опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Минобороны опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине
Министерство обороны опубликовало видеозапись высадки бойцов российского спецназа на Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:16
2022-03-01T17:09
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись высадки бойцов российского спецназа на Украине.В ролике показаны сотрудники спецподразделений со скрытыми лицами, они летят в транспортно-штурмовом вертолете.Затем продемонстрированы высадка в одном из районов Украины и полет вертолета в ночных условиях.Накануне Минобороны публиковало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
россия
донецкая народная республика
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Работа бойцов российского спецназа на Украине
Работа бойцов российского спецназа на Украине
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:16 01.03.2022 (обновлено: 17:09 01.03.2022)
 
Минобороны опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине

Минобороны опубликовало видео с действиями подразделений российского спецназа на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись высадки бойцов российского спецназа на Украине.
В ролике показаны сотрудники спецподразделений со скрытыми лицами, они летят в транспортно-штурмовом вертолете.
Затем продемонстрированы высадка в одном из районов Украины и полет вертолета в ночных условиях.
Накануне Минобороны публиковало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

Разрушенный дом в селе Николаевка
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

Жители Николаевки, бойцы народной милиции Донецкой народной республики и журналисты укрываются в подвале здания
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня в Николаевке
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

Военный медик народной милиции ДНР во время привала под Волновахой
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

Сожженная техника украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

Сгоревшие автомобили в районе села Николаевка
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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