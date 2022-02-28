https://ria.ru/20220228/dnr-1775497142.html

Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР

Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР

ДНР и ЛНР при поддержке российских Вооруженных сил развивают наступление в Донбассе, а украинские военные в спешке покидают позиции, которые занимали в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:35

2022-02-28T15:35

2022-02-28T15:41

фото

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

днр

обстрелы

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ДНР и ЛНР при поддержке российских Вооруженных сил развивают наступление в Донбассе, а украинские военные в спешке покидают позиции, которые занимали в последние годы. Кадры из освобожденных сел — в фотоленте Ria.ru.

донецкая народная республика

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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