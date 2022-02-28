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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/vertolety-1775682174.html
Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике
Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике - РИА Новости, 28.02.2022
Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике
Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T21:27
2022-02-28T22:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ми-28нм
ка-52 "аллигатор"
ми-35
ситуация в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам.В ролике показаны российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.Оборонное ведомство продемонстрировало записи с экрана оператора оружия, пуск и полет управляемых ракет класса "воздух — поверхность", а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на склад.В конце ролика показаны обломки уничтоженной техники украинских военных, в том числе ходовой части, предположительно, САУ "Гвоздика".Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, всего за время проведения спецоперации тактическая авиация ВКС России поразила шесть колонн бронетехники ВСУ, уничтожила 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, в том числе на земле, 51 реактивную систему залпового огня, 147 артиллерийских орудий и минометов, 263 спецавтомобиля.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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353
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Воздушные удары российских вертолетов по украинской технике
Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам. В ролике показаны российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.
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в мире, ми-28нм, ка-52 "аллигатор", ми-35, ситуация в днр и лнр, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:27 28.02.2022 (обновлено: 22:14 28.02.2022)
 
Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике

Минобороны: ВКС России поразили шесть колонн украинской бронетехники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам.
В ролике показаны российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.
Оборонное ведомство продемонстрировало записи с экрана оператора оружия, пуск и полет управляемых ракет класса "воздух — поверхность", а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на склад.
В конце ролика показаны обломки уничтоженной техники украинских военных, в том числе ходовой части, предположительно, САУ "Гвоздика".
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 19:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия и Украина договорились провести еще один раунд переговоров
Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, всего за время проведения спецоперации тактическая авиация ВКС России поразила шесть колонн бронетехники ВСУ, уничтожила 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, в том числе на земле, 51 реактивную систему залпового огня, 147 артиллерийских орудий и минометов, 263 спецавтомобиля.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

Разрушенный дом в селе Николаевка
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

Жители Николаевки, бойцы народной милиции Донецкой народной республики и журналисты укрываются в подвале здания
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня в Николаевке
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

Военный медик народной милиции ДНР во время привала под Волновахой
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

Сожженная техника украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

Сгоревшие автомобили в районе села Николаевка
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
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