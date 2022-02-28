https://ria.ru/20220228/vertolety-1775682174.html

Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике

Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике - РИА Новости, 28.02.2022

Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике

Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:27

2022-02-28T21:27

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ми-28нм

ка-52 "аллигатор"

ми-35

ситуация в днр и лнр

россия

украина

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам.В ролике показаны российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.Оборонное ведомство продемонстрировало записи с экрана оператора оружия, пуск и полет управляемых ракет класса "воздух — поверхность", а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на склад.В конце ролика показаны обломки уничтоженной техники украинских военных, в том числе ходовой части, предположительно, САУ "Гвоздика".Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, всего за время проведения спецоперации тактическая авиация ВКС России поразила шесть колонн бронетехники ВСУ, уничтожила 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, в том числе на земле, 51 реактивную систему залпового огня, 147 артиллерийских орудий и минометов, 263 спецавтомобиля.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775652903.html

россия

украина

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Воздушные удары российских вертолетов по украинской технике Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов по украинской технике и объектам. В ролике показаны российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ. 2022-02-28T21:27 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ми-28нм, ка-52 "аллигатор", ми-35, ситуация в днр и лнр, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)