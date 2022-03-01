https://ria.ru/20220301/twitter-1775829125.html
РКН замедлил скорость работы Twitter из-за фейков о спецоперации на Украине
РКН замедлил скорость работы Twitter из-за фейков о спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
РКН замедлил скорость работы Twitter из-за фейков о спецоперации на Украине
Роскомнадзор вновь замедлил скорость работы Twitter из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:19
2022-03-01T14:19
2022-03-01T15:22
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
украина
twitter
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/150583/96/1505839632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2be6e26273b7feb15d552a988df3029a.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роскомнадзор вновь замедлил скорость работы Twitter из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине."Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на территории России в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине", — заявили в ведомстве.Условием снятия ограничения там назвали полное удаление запрещенных материалов.Кроме того, соцсеть должна прекратить участие в "информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму". По данным ведомства, в сервисе все еще остается более 800 материалов, по которым в Twitter направили порядка 1,7 тысячи уведомлений. Речь идет, в частности, о детской порнографии, пронаркотическом контенте и материалах суицидального характера.Twitter также не выполнил требования закона "О приземлении" — не создал российское представительство и не разместил на своем сайте форму для обращений российских пользователей. Все это компания должна была сделать до 1 января.На фоне российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины в западных СМИ и соцсетях появляется множество фейков. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, их уже больше миллиона. Кроме того, в соцсетях можно найти и целые обучающие пособия о том, как снимать такие фейки.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html
https://ria.ru/20220301/feyki-1775756347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, twitter
14:19 01.03.2022 (обновлено: 15:22 01.03.2022)
РКН замедлил скорость работы Twitter из-за фейков о спецоперации на Украине
Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter из-за фейков о спецоперации на Украине
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роскомнадзор вновь замедлил скорость работы Twitter из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине.
"Роскомнадзор
восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter
на устройствах фиксированной связи на территории России
в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине", — заявили в ведомстве.
Условием снятия ограничения там назвали полное удаление запрещенных материалов.
Кроме того, соцсеть должна прекратить участие в "информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму". По данным ведомства, в сервисе все еще остается более 800 материалов, по которым в Twitter направили порядка 1,7 тысячи уведомлений. Речь идет, в частности, о детской порнографии, пронаркотическом контенте и материалах суицидального характера.
Twitter также не выполнил требования закона "О приземлении" — не создал российское представительство и не разместил на своем сайте форму для обращений российских пользователей. Все это компания должна была сделать до 1 января.
На фоне российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины
в западных СМИ и соцсетях появляется множество фейков. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи
, их уже больше миллиона. Кроме того, в соцсетях можно найти и целые обучающие пособия о том, как снимать такие фейки.
Президент России Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик
, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса
.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.