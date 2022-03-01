https://ria.ru/20220301/twitter-1775829125.html

РКН замедлил скорость работы Twitter из-за фейков о спецоперации на Украине

РКН замедлил скорость работы Twitter из-за фейков о спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

РКН замедлил скорость работы Twitter из-за фейков о спецоперации на Украине

Роскомнадзор вновь замедлил скорость работы Twitter из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:19

2022-03-01T14:19

2022-03-01T15:22

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

украина

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150583/96/1505839632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2be6e26273b7feb15d552a988df3029a.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роскомнадзор вновь замедлил скорость работы Twitter из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине."Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на территории России в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине", — заявили в ведомстве.Условием снятия ограничения там назвали полное удаление запрещенных материалов.Кроме того, соцсеть должна прекратить участие в "информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму". По данным ведомства, в сервисе все еще остается более 800 материалов, по которым в Twitter направили порядка 1,7 тысячи уведомлений. Речь идет, в частности, о детской порнографии, пронаркотическом контенте и материалах суицидального характера.Twitter также не выполнил требования закона "О приземлении" — не создал российское представительство и не разместил на своем сайте форму для обращений российских пользователей. Все это компания должна была сделать до 1 января.На фоне российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины в западных СМИ и соцсетях появляется множество фейков. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, их уже больше миллиона. Кроме того, в соцсетях можно найти и целые обучающие пособия о том, как снимать такие фейки.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

https://ria.ru/20220301/feyki-1775756347.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, twitter