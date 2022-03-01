https://ria.ru/20220301/tiktok-1775713594.html

NPR: ЕС заблокировал аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok

NPR: ЕС заблокировал аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok - РИА Новости, 01.03.2022

NPR: ЕС заблокировал аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok

Аккаунты "поддерживаемых правительством РФ" СМИ в TikTok, в том числе RT и Sputnik, заблокированы на территории ЕС, сообщил в своем Twitter репортер... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T03:10

2022-03-01T03:10

2022-03-01T03:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

урсула фон дер ляйен

украина

сша

россия

телеканал rt

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Аккаунты "поддерживаемых правительством РФ" СМИ в TikTok, в том числе RT и Sputnik, заблокированы на территории ЕС, сообщил в своем Twitter репортер радиостанции NPR Бобби Эллин.Корреспонденты РИА Новости в Испании и Германии подтвердили, что аккаунты RT и Sputnik в этих странах не работают.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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украина

сша

россия

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Никита Стома

в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, украина, сша, россия, телеканал rt, sputnik