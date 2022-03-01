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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/tiktok-1775713594.html
NPR: ЕС заблокировал аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok
NPR: ЕС заблокировал аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok - РИА Новости, 01.03.2022
NPR: ЕС заблокировал аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok
Аккаунты "поддерживаемых правительством РФ" СМИ в TikTok, в том числе RT и Sputnik, заблокированы на территории ЕС, сообщил в своем Twitter репортер... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T03:10
2022-03-01T03:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
урсула фон дер ляйен
украина
сша
россия
телеканал rt
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Аккаунты "поддерживаемых правительством РФ" СМИ в TikTok, в том числе RT и Sputnik, заблокированы на территории ЕС, сообщил в своем Twitter репортер радиостанции NPR Бобби Эллин.Корреспонденты РИА Новости в Испании и Германии подтвердили, что аккаунты RT и Sputnik в этих странах не работают.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, украина, сша, россия, телеканал rt, sputnik
03:10 01.03.2022
 
NPR: ЕС заблокировал аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok

Репортер NPR: аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok заблокированы в ЕС

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Аккаунты "поддерживаемых правительством РФ" СМИ в TikTok, в том числе RT и Sputnik, заблокированы на территории ЕС, сообщил в своем Twitter репортер радиостанции NPR Бобби Эллин.

"Представитель TikTok подтвердил NPR, что учетные записи СМИ, поддерживаемые российским правительством, включая RT и Sputnik, теперь заблокированы на всей территории ЕС", — написал репортер.

Корреспонденты РИА Новости в Испании и Германии подтвердили, что аккаунты RT и Sputnik в этих странах не работают.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.
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В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенУкраинаСШАРоссияТелеканал RTSputnik
 
 
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