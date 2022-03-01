NPR: ЕС заблокировал аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok
Репортер NPR: аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok заблокированы в ЕС
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Аккаунты "поддерживаемых правительством РФ" СМИ в TikTok, в том числе RT и Sputnik, заблокированы на территории ЕС, сообщил в своем Twitter репортер радиостанции NPR Бобби Эллин.
"Представитель TikTok подтвердил NPR, что учетные записи СМИ, поддерживаемые российским правительством, включая RT и Sputnik, теперь заблокированы на всей территории ЕС", — написал репортер.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Опубликовано: Н. Стома