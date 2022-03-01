В Европе ограничили доступ к аккаунтам агентства Sputnik в Instagram
Sputnik сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен в Европе
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Доступ к аккаунтам агентства Sputnik в соцсети Instagram уже ограничен в европейских странах, после того как владеющая ей американская компания Meta объявила о планах ограничить доступ к RT и Sputnik, сообщает агентство на своем сайте.
"Ввиду решения правительства, суда или другого органа доступ к вашему аккаунту в этом регионе был ограничен", — говорится при попытке открыть аккаунт.
В приведенном далее списке находится 27 стран, где вводятся такие ограничения: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия. Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Чехия.
Ранее вице-президент оператора крупнейшей в мире социальной сети Ник Клегг завил о введении ограничений, сославшись на запросы от "ряда правительств и ЕС".
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Опубликовано: Н. Стома