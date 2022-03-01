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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sputnik-1775706993.html
В Европе ограничили доступ к аккаунтам агентства Sputnik в Instagram
В Европе ограничили доступ к аккаунтам агентства Sputnik в Instagram - РИА Новости, 01.03.2022
В Европе ограничили доступ к аккаунтам агентства Sputnik в Instagram
Доступ к аккаунтам агентства Sputnik в соцсети Instagram уже ограничен в европейских странах, после того как владеющая ей американская компания Meta объявила о... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:21
2022-03-01T01:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ник клегг
урсула фон дер ляйен
владимир путин
португалия
финляндия
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Доступ к аккаунтам агентства Sputnik в соцсети Instagram уже ограничен в европейских странах, после того как владеющая ей американская компания Meta объявила о планах ограничить доступ к RT и Sputnik, сообщает агентство на своем сайте.В приведенном далее списке находится 27 стран, где вводятся такие ограничения: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия. Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Чехия.Ранее вице-президент оператора крупнейшей в мире социальной сети Ник Клегг завил о введении ограничений, сославшись на запросы от "ряда правительств и ЕС".В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ник клегг, урсула фон дер ляйен, владимир путин, португалия, финляндия, россия, еврокомиссия, европарламент, вооруженные силы рф
01:21 01.03.2022
 
В Европе ограничили доступ к аккаунтам агентства Sputnik в Instagram

Sputnik сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен в Европе

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Доступ к аккаунтам агентства Sputnik в соцсети Instagram уже ограничен в европейских странах, после того как владеющая ей американская компания Meta объявила о планах ограничить доступ к RT и Sputnik, сообщает агентство на своем сайте.

"Ввиду решения правительства, суда или другого органа доступ к вашему аккаунту в этом регионе был ограничен", — говорится при попытке открыть аккаунт.

В приведенном далее списке находится 27 стран, где вводятся такие ограничения: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия. Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Чехия.
Ранее вице-президент оператора крупнейшей в мире социальной сети Ник Клегг завил о введении ограничений, сославшись на запросы от "ряда правительств и ЕС".
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В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНик КлеггУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинПортугалияФинляндияРоссияЕврокомиссияЕвропарламентВооруженные силы РФ
 
 
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