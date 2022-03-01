04:22 01.03.2022 (обновлено: 05:56 01.03.2022)
Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу
МИД Японии объявил о введении санкций против Путина, Лаврова и Шойгу
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. МИД Японии обнародовал детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине.
Так, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
Их активы в Японии в случае выявления заморозят.
В санкционном списке значатся также Банк России, ВЭБ и Промсвязьбанк.
Помимо этого, Токио ввел запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать росту военного потенциала России, в частности, полупроводников.
Помимо этого, Токио ввел запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать росту военного потенциала России, в частности, полупроводников.
Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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Опубликовано: Н. Стома