https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775716207.html

Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу - РИА Новости, 01.03.2022

Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

МИД Японии обнародовал детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T04:22

2022-03-01T04:22

2022-03-01T05:56

япония

в мире

владимир путин

сергей лавров

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россия

признание днр и лнр в россии

токио

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ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. МИД Японии обнародовал детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине.Так, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.Их активы в Японии в случае выявления заморозят.Кроме этого, экспортные санкции ввели в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других.В санкционном списке значатся также Банк России, ВЭБ и Промсвязьбанк.Помимо этого, Токио ввел запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать росту военного потенциала России, в частности, полупроводников.Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

япония, в мире, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, россия, признание днр и лнр в россии, токио