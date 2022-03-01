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Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу
Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу - РИА Новости, 01.03.2022
Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу
МИД Японии обнародовал детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T04:22
2022-03-01T05:56
япония
в мире
владимир путин
сергей лавров
сергей шойгу
россия
признание днр и лнр в россии
токио
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ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. МИД Японии обнародовал детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине.Так, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.Их активы в Японии в случае выявления заморозят.Кроме этого, экспортные санкции ввели в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других.В санкционном списке значатся также Банк России, ВЭБ и Промсвязьбанк.Помимо этого, Токио ввел запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать росту военного потенциала России, в частности, полупроводников.Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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япония
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япония, в мире, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, россия, признание днр и лнр в россии, токио
04:22 01.03.2022 (обновлено: 05:56 01.03.2022)
 
Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

МИД Японии объявил о введении санкций против Путина, Лаврова и Шойгу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. МИД Японии обнародовал детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине.
Так, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
Их активы в Японии в случае выявления заморозят.
Кроме этого, экспортные санкции ввели в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
В санкционном списке значатся также Банк России, ВЭБ и Промсвязьбанк.

Помимо этого, Токио ввел запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать росту военного потенциала России, в частности, полупроводников.
Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Н. Стома
 
ЯпонияВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровСергей ШойгуРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииТокио
 
 
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