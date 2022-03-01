https://ria.ru/20220301/privivka-1775815004.html

Если укусила собака: как делают прививку от бешенства

Прививка от бешенства человеку: антирабическая вакцина и сколько раз ее делают

Если укусила собака: как делают прививку от бешенства

Бешенство относится к инфекционным заболеваниям, от которых нет эффективного лечения. Единственный для способ избежать заражения – прививка. Сколько уколов... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:12

2022-03-01T14:12

2022-03-01T14:12

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

общество

животные

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случаи бешенства в москве и подмосковье

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бешенство относится к инфекционным заболеваниям, от которых нет эффективного лечения. Единственный для способ избежать заражения – прививка. Сколько уколов нужно сделать после укуса человека диким животным, можно ли применять вакцину от бешенства беременным, какие реакции могут наблюдаться после иммунизации, - в материале РИА Новости.Бешенство у людей“Бешенство – опасная зоонозная (передающаяся людям от животных) болезнь, которую вызывает вирус. Смертность при ней практически стопроцентная. Источником болезни могут быть теплокровные животные, в том числе птицы. Передача вируса чаще всего происходит через ослюнение или укус инфицированным животным человека”, - поясняет Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог.Своевременная вакцинация является единственным методом профилактики после укуса зараженного животного."Инкубационный период длится 30-90 дней. Вирус распространяется не через кровь, а медленно движется по нервам к головному мозгу. Поэтому чем больше расстояние от места укуса до головного мозга, тем больше продолжительность инкубационного периода, - поясняет Анна Носкова, врач-инфекционист.СимптомыК первым симптомам болезни относятся:Такие симптомы могут длиться до семи дней, затем состояние больного резко ухудшается.ДиагностикаДиагноз “бешенство” подтверждается исследованием образца кожи с затылка или выделением вируса из слезной и спинномозговой жидкостей.Лабораторные исследования, показатели которых могут подтвердить наличие диагноза:Прививка от бешенстваПрививка от бешенства необходима в случаях, когда дикое или непривитое домашнее животное укусило или поцарапало человека. Также она нужна, когда слюна животного попала на поврежденную кожу."При своевременном введении иммуноглобулина можно предотвратить развитие болезни в 98% случаев", - поясняет Николай Дубинин.Также эксперт выделяет два вида профилактики:Показания к вакцинацииНесмотря на то, что вакцинопрофилактика не носит обязательного характера, рекомендовано регулярно делать прививки от бешенства определенным категориям людей, среди них:Где делают прививкуПомощь пострадавшему оказывают в травматологическом пункте, куда незамедлительно нужно обратиться после контакта с подозрительным животным. Прививку делают сразу же, в первый день обращения.Вакцинопрофилактика проводится в поликлинике, к которой прикреплен гражданин. За проведение вакцинации населения отвечает ​врач-эпидемиолог. В его обязанности входит контроль выполнения как плановых, так экстренных прививок.Сколько уколов делатьДозировка и схемы вакцины одинаковы для детей и взрослых."Современная очищенная вакцина значительно сократила курс лечения, о 40 уколах под кожу в область живота можно забыть. Схема вакцинации включает пять инъекций – в нулевой день (во время обращения), затем на третий, седьмой и 14-й день, а также в 30-й день с момента укуса. Некоторым назначают шестую инъекцию на 90-й день. Иммунитет формируется через две недели и достигает своего пика на 30-40 день", - добавляет Николай Дубинин.Средняя доза иммуноглобулина составляет 20 МЕ/кг (однократно).Применяемые вакциныДля лечения и профилактики бешенства используется антирабическая вакцина. Сейчас в России зарегистрированы два отечественных препарата (КАВ и КОКАВ) и один немецкий (Рабипур).Подготовка к вакцинацииПри подготовке к вакцинации после укуса необходимо провести обработку раны и места ослюнения. В течение нескольких минут нужно обильно промывать пораженный участок кожи водой с мылом. После этого рекомендуется обработать края раны спиртом 70% или водно-спиртовым раствором йода 5% .Процедура вакцинацииВакцинацию против бешенства проводят внутримышечно. Растворенную вакцину медленно вводят в дельтовидную мышцу плеча (детям чаще всего в четырехглавую мышцу бедра).Реакции на профилактическую вакцинациюСуществует три вида реакций на вакцинацию: общие, местные и аллергические.ОбщиеВакцина от бешенства может вызвать общие реакции организма, которые проявляются в виде слабости, снижения аппетита, повышения температуры, а также головной и мышечной боли. Нередки случаи, когда человека начинают беспокоить расстройства пищеварения (метеоризм, запоры).МестныеТак как для профилактики или устранения вируса уколы от бешенства вводятся не один раз, не исключено появление местных реакций. Обычно они представляют собой уплотнения кожи, покраснения и легкий зуд. Такая реакция проходит в течение трех-четырех дней.АллергическиеНаиболее редкая реакция – аллергические проявления (крапивница, отек Квинке). С этим чаще всего сталкиваются люди с предрасположенностью к аллергии. При обнаружении таких симптомов стоит обратиться к врачу, который подберет подходящий антигистаминный препарат.ПротивопоказанияВакцинация в случаях контакта или укуса людей бешеными (подозрительными на бешенство) животными не имеет противопоказаний.Для проведения профилактической (предэкспозиционной) иммунизации выделяют несколько временных противопоказаний:Когда не нужно делать прививкуНеобходимость обращения в медучреждение за прививкой против бешенства зависит от вида взаимодействия с животным. Случаи, при которых можно воздержаться от вакцинации:Взаимодействие вакцины с другими препаратамиВо время лечебно-профилактической иммунизации запрещена вакцинация другими препаратами. Делать их можно не ранее чем через два месяца.Также во время курса вакцинации от бешенства врач может назначить иммунодепрессанты или кортикостероиды только по жизненным показаниям.Вакцинация при беременности"Во время беременности возможно проведение лечебно-профилактической иммунизации при контакте и укусах больными бешенством животными, животными с подозрением на это заболевание, дикими или неизвестными.Вместе с тем, для женщин групп риска (кинологи, ветеринарные работники и т.д.) рекомендована профилактическая вакцинация на этапе прегравидарной подготовки с последующей ревакцинацией один раз в три года", - комментирует Ольга Лукашева, врач акушер-гинеколог.Учет данных по вакцинацииДанные о профилактических прививках против бешенства, реакциях на них и возможных осложнениях подлежат регистрации и учету в местах проведения иммунизации.В обязанность лечебно-профилактических организаций входит учет населения, которое подлежит профилактическим прививкам.Законодательная база по вакцинацииСанитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7. 2627 -10 "Профилактика бешенства среди людей" включают в себя основные требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения заболеваний бешенством среди населения Российской Федерации.В момент обращения человека к врачам после укуса или ослюнения поврежденных участков кожи специалисты обязаны оказать ему первую медицинскую помощь и назначить курс лечебно-профилактических прививок. Также медицинские работники должны проинформировать пострадавшего о возможных последствиях при отказе от вакцинации от бешенства или при нарушении курса прививок.Отказ от вакцинацииИнформация о проведении профилактической прививки против бешенства должна быть зафиксирована специалистами в местах проведения вакцинации. Если человек отказался от прививки, это факт необходимо подтвердить подписью руководителя лечебно-профилактической организации.Правила профилактики от бешенстваПо данным Роспотребнадзора, в последние годы в России растет число регионов, неблагополучных по данному заболеванию. В связи с этим в ведомстве призывают приобретать животных только в специализированных организациях с ветеринарным освидетельствованием. Также специалисты советуют проводить вакцинацию от бешенства домашним и сельскохозяйственным животным, не забивать и не уничтожать умерших животных без ветеринарного освидетельствования самостоятельно, а также незамедлительно обращаться за помощью в случае укусов и других контактов с неизвестным животным.Роспотребнадзор советует избегать контактов с дикими и бездомными животными и обязательно разъяснить этот момент детям. Также следует соблюдать правила содержания домашних питомцев, в частности, ежегодно прививать их и поставить на учет в ветеринарной станции. Выводить собак на прогулку следует только на коротком поводке, а крупных - в наморднике, а также стараться избегать их контакта с бездомными животными.Если питомец заболел, его необходимо доставить в ближайшую ветклинику и не заниматься самолечением. Так же следует поступить, если он кого-то укусил, так как административную и уголовную ответственность за животное всегда несет хозяин. Когда укус или контакт с потенциально больным животным произошел, после обработки кожи мылом, перекисью водорода и пятипроцентной настойкой йода необходимо обратиться в травмпункт, где, при необходимости, назначат курс прививок."Соблюдение правил содержания домашних животных, мер предосторожности при контактах с дикими и безнадзорными животными, вовремя сделанная вакцинация уберегут вас от бешенства", - отмечают в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220211/privivki-1772232145.html

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

https://ria.ru/20211202/rana-1761841572.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, животные, прививки, случаи бешенства в москве и подмосковье