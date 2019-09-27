Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии дня борьбы с бешенством напомнил о правилах профилактики заболевания.

"Всемирный день борьбы с бешенством проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения", - сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в последние годы в России растет число регионов, неблагополучных по данному заболеванию. В связи с этим в ведомстве призывают приобретать животных только в специализированных организациях с ветеринарным освидетельствованием. Также специалисты советуют проводить вакцинацию от бешенства домашних и сельскохозяйственных животных, не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение умерших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования, а также незамедлительно обращаться за помощью в случае укусов и других контактов с неизвестным животным.

В опубликованной памятке, ведомство рассказывает о том, как предупредить инфицирование, и что делать, если контакт с потенциально больным животным произошел.

Так, Роспотребнадзор советует избегать контактов с дикими и бездомными животными и обязательно разъяснить этот момент детям. Также следует соблюдать правила содержания домашних животных, в частности, ежегодно прививать питомца и поставить на учет в ветеринарной станции. Кроме того, выводить собак на прогулки следует только на коротком поводке, а крупных собак в наморднике, а также стараться избегать их контакта с бездомными животными.

Если питомец заболел, его необходимо доставить в ближайшую ветклинику и не заниматься самолечением. Так же следует поступить, если питомец кого-то укусил, так как административную и уголовную ответственность за животное всегда несет хозяин. Когда укус или контакт с потенциально больным животным произошел, в ведомстве советуют срочно промыть с мылом в течение 15 минут раны и места, куда могла попасть слюна животного, а затем обработать место перекисью водорода и 5-процентной настойкой йода. После этого, необходимо обратиться в травмпункт, где, при необходимости, назначат курс прививок.

В ведомстве отмечают, что лекарства от бешенства не существует, и только своевременная вакцина может спасти от развития бешенства у человека. Добавляется, что прививки от бешенства проводятся бесплатно и вне зависимости от наличия полиса ОМС.