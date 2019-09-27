Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T06:58Z
https://ria.ru/20190927/1559189289.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152857/34/1528573494_0:0:3038:1710_1036x0_80_0_0_b1dc833f9d08a2bf262aed192299eb88.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства

06:58 27.09.2019
1099
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПриют для бездомных собак
Приют для бездомных собак
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Приют для бездомных собак. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии дня борьбы с бешенством напомнил о правилах профилактики заболевания.
"Всемирный день борьбы с бешенством проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения", - сообщается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что в последние годы в России растет число регионов, неблагополучных по данному заболеванию. В связи с этим в ведомстве призывают приобретать животных только в специализированных организациях с ветеринарным освидетельствованием. Также специалисты советуют проводить вакцинацию от бешенства домашних и сельскохозяйственных животных, не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение умерших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования, а также незамедлительно обращаться за помощью в случае укусов и других контактов с неизвестным животным.
В опубликованной памятке, ведомство рассказывает о том, как предупредить инфицирование, и что делать, если контакт с потенциально больным животным произошел.
26 сентября, 11:28РИА Новости
Пресс-конференция к Всемирному дню борьбы против бешенства27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя Федерального центра по борьбе с бешенством Арташеса МОВСЕСЯНЦА, приуроченная к отмечаемому 28 сентября Всемирному дню борьбы против бешенства.
Так, Роспотребнадзор советует избегать контактов с дикими и бездомными животными и обязательно разъяснить этот момент детям. Также следует соблюдать правила содержания домашних животных, в частности, ежегодно прививать питомца и поставить на учет в ветеринарной станции. Кроме того, выводить собак на прогулки следует только на коротком поводке, а крупных собак в наморднике, а также стараться избегать их контакта с бездомными животными.
Если питомец заболел, его необходимо доставить в ближайшую ветклинику и не заниматься самолечением. Так же следует поступить, если питомец кого-то укусил, так как административную и уголовную ответственность за животное всегда несет хозяин. Когда укус или контакт с потенциально больным животным произошел, в ведомстве советуют срочно промыть с мылом в течение 15 минут раны и места, куда могла попасть слюна животного, а затем обработать место перекисью водорода и 5-процентной настойкой йода. После этого, необходимо обратиться в травмпункт, где, при необходимости, назначат курс прививок. 
В ведомстве отмечают, что лекарства от бешенства не существует, и только своевременная вакцина может спасти от развития бешенства у человека. Добавляется, что прививки от бешенства проводятся бесплатно и вне зависимости от наличия полиса ОМС.
"Соблюдение правил содержания домашних животных, мер предосторожности при контактах с дикими и безнадзорными животными, вовремя сделанная вакцинация уберегут Вас от бешенства", - заключили в Роспотребнадзоре.
Волк
18 сентября, 09:12РИА Новости
Напавший на людей в Крыму волк был болен бешенством
1000013
Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Чай
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
РИА
Новости
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Звонок
СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
Самолет в аэропорту Минеральные воды
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды
Лента
новостей
Корабли морских сил самообороны Японии прибыли во Владивосток
Япония назвала приоритеты укрепления обороны
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии девушки, на которую напали во Владивостоке
Щит управления котельным оборудованием
На Камчатке проверили разрушенную котельную, которую "запустил" министр ЖКХ
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Гены старения
Генетики нашли радикальный способ продлить молодость
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Актер Максим Аверин. Архивное фото
СМИ сообщили детали скандала с участием актера Аверина на борту "Аэрофлота"
Хелен Миррен в сериале Екатерина Великая
Хелен Миррен защитила Екатерину Великую от обвинений в разврате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния