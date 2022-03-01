Узбекистанский банк Apelsin приостановил денежные переводы из России
Узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России
Электронный терминал оплаты. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 1 мар – РИА Новости. Узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России, говорится в сообщении банка.
Западные страны 24 февраля объявили о санкциях в отношении РФ за спецоперацию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.
"Отправка и получение денежных средств через Apelsin в Россию временно недоступны", — говорится в сообщении мобильного приложения банка.
О причинах и сроках приостановки не сообщается.
Цифровой банк Apelsin получил лицензию ЦБ Узбекистана в ноябре 2021 года и был образован на базе приложения узбекистанского Капиталбанка. Услугами Apelsin сегодня пользуются более 1 миллиона человек. Ранее узбекские банки Hamkorbank и "Ипак Йули" сообщили о приостановке работы приложения по денежным переводам "Сбербанк онлайн" по техническим причинам. Накануне Hamkorbank сообщил, что возобновил работу приложения.
В ЦБ республики РИА Новости 22 февраля сообщали, что регулятор не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине, при этом пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана. Официальный курс рубля к суму, установленный ЦБ республики с 1 марта, упал на 16,5%, до 106,6 сума.
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.
Опубликовано: Н. Брыкин