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Узбекистанский банк Apelsin приостановил денежные переводы из России
Узбекистанский банк Apelsin приостановил денежные переводы из России - РИА Новости, 01.03.2022
Узбекистанский банк Apelsin приостановил денежные переводы из России
Узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T07:38
2022-03-01T07:38
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
технологии
россия
таджикистан
узбекистан
сбербанк россии
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ТАШКЕНТ, 1 мар – РИА Новости. Узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России, говорится в сообщении банка.Западные страны 24 февраля объявили о санкциях в отношении РФ за спецоперацию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.О причинах и сроках приостановки не сообщается.Цифровой банк Apelsin получил лицензию ЦБ Узбекистана в ноябре 2021 года и был образован на базе приложения узбекистанского Капиталбанка. Услугами Apelsin сегодня пользуются более 1 миллиона человек. Ранее узбекские банки Hamkorbank и "Ипак Йули" сообщили о приостановке работы приложения по денежным переводам "Сбербанк онлайн" по техническим причинам. Накануне Hamkorbank сообщил, что возобновил работу приложения.В ЦБ республики РИА Новости 22 февраля сообщали, что регулятор не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине, при этом пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана. Официальный курс рубля к суму, установленный ЦБ республики с 1 марта, упал на 16,5%, до 106,6 сума.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, технологии, россия, таджикистан, узбекистан, сбербанк россии
07:38 01.03.2022
 
Узбекистанский банк Apelsin приостановил денежные переводы из России

Узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭлектронный терминал оплаты
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАШКЕНТ, 1 мар – РИА Новости. Узбекистанский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России, говорится в сообщении банка.
Западные страны 24 февраля объявили о санкциях в отношении РФ за спецоперацию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.
"Отправка и получение денежных средств через Apelsin в Россию временно недоступны", — говорится в сообщении мобильного приложения банка.
О причинах и сроках приостановки не сообщается.
Платежная карта MasterCard - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
05:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Цифровой банк Apelsin получил лицензию ЦБ Узбекистана в ноябре 2021 года и был образован на базе приложения узбекистанского Капиталбанка. Услугами Apelsin сегодня пользуются более 1 миллиона человек. Ранее узбекские банки Hamkorbank и "Ипак Йули" сообщили о приостановке работы приложения по денежным переводам "Сбербанк онлайн" по техническим причинам. Накануне Hamkorbank сообщил, что возобновил работу приложения.
В ЦБ республики РИА Новости 22 февраля сообщали, что регулятор не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине, при этом пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана. Официальный курс рубля к суму, установленный ЦБ республики с 1 марта, упал на 16,5%, до 106,6 сума.
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.
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02:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЦБ Армении назвали санкции против России "не самыми жесткими"
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаТехнологииРоссияТаджикистанУзбекистанСбербанк России
 
 
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