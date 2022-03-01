https://ria.ru/20220301/minnikhanov-1775557346.html

Биография Рустама Минниханова

Биография Рустама Минниханова - РИА Новости, 01.03.2022

Биография Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР (ныне Республика... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T03:37

2022-03-01T03:37

2022-03-01T03:37

справки

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт (ныне Казанский государственный аграрный университет) по специальности "механизация сельского хозяйства", квалификация – "инженер-механик". В 1986 году окончил Заочный институт советской торговли (Москва) по специальности "товароведение и организация торговли продовольственными товарами", квалификация – "товаровед высшей квалификации". Доктор экономических наук (2003). В 1978-1980 годах работал инженером-диагностиком Сабинского районного объединения "Сельхозтехника".С 1980 года по 1983 год был старшим энергетиком, главным энергетиком Сабинского леспромхоза.В 1983-1985 годах – заместитель председателя правления Сабинского районного потребительского общества (райпо).В 1985-1990 годах – председатель правления Арского райпо, в 1990-1992 годах – председатель Арского райисполкома, в 1992-1993 годах – первый заместитель главы администрации Арского района. С 1993 года по 1996 год Рустам Минниханов занимал пост главы администрации Высокогорского района.С 1996 по 1998 год был министром финансов Республики Татарстан. В 1998 году возглавил правительство Республики Татарстан, в апреле 2005 года вновь был утвержден в должности премьер-министра республики. 27 января 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госсовета Татарстана кандидатуру Минниханова на пост президента республики.4 февраля 2010 года Госсовет Татарстана наделил Рустама Минниханова полномочиями президента Татарстана. 25 марта 2010 года он вступил в должность.С 24 марта 2015 года – временно исполняющий обязанности президента Татарстана.13 сентября 2015 года Минниханов был избран президентом Республики Татарстан, набрав 94,4% голосов избирателей. 18 сентября официально вступил в должность главы республики. 13 сентября 2020 года Минниханов был переизбран на пост президента Татарстана, набрав 83,27% голосов избирателей. 18 сентября официально вступил в должность главы региона.Рустам Минниханов – член президиума Государственного совета России, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда". Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия", председатель общественного совета федерального партийного проекта "Городская среда". Председатель Совета директоров ПАО "Татнефть".Глава Ассоциации инновационных регионов России. Рустам Минниханов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени (2022), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2007), Почета (2014), Дружбы (2002), http://www.kremlin.ru/acts/bank/18308Александра Невского (2017), медалями, имеет благодарности и почетные грамоты президента и правительства РФ.Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2009).Женат на Гульсине Миннихановой, есть сын Искандер. Старший сын Ирек погиб в авиакатастрофе в 2013 году. Минниханов увлекается автоспортом. Заслуженный мастер спорта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов