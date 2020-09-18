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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200918/minnikhanov-1577428315.html
Минниханов торжественно вступил в должность президента Татарстана
Рустам Минниханов, вновь избранный президентом Татарстана, в пятницу торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:57
2020-09-18T12:17
республика татарстан
россия
госсовет татарстана
коммунисты россии
фарид мухаметшин
дмитрий медведев
лдпр
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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<strong>КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Рустам Минниханов, вновь избранный президентом Татарстана, в пятницу торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики - русском и татарском - в присутствии почти 800 гостей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.В минувшее воскресенье в Татарстане прошли выборы президента республики. Наряду с <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Миннихановым</a>, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>", на пост претендовали представители "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунистов России</a>", <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>, "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей.Церемонию инаугурации открыл председатель государственного совета Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Farid_Mukhametshin/" target="_blank" data-auto="true">Фарид Мухаметшин</a>, после чего в зал были торжественно внесены Конституции <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республики Татарстан</a>, а также штандарт президента Татарстана (флаг республики с золотым окаймлением и гербом посередине), дубликат которого после церемонии поднимут над резиденцией главы региона.После принятия и подписания присяги избранным президентом состоялась процедура передачи штандарта.От имени председателя правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> Минниханова поздравил вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a>. "Многие годы вы успешно возглавляете республику, пользуетесь большим уважением ее жителей. Яркий пример тому – доверие людей, которые поддержали вас на выборах. Во многом благодаря вашим профессионализму, ответственности, энергии Татарстан динамично развивается, занимает ведущие позиции по многим социально-экономическим показателям и уровню инвестиционной привлекательности", - говорится в приветственной телеграмме.Хуснуллин также отметил, что президент Татарстана и его команда любят и умеют работать, и выразил уверенность, что республике удастся сохранить набранный темп развития.Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года. Первый президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Mintimer_SHajjmiev/" target="_blank" data-auto="true">Минтимер Шаймиев</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Медведевым</a> 22 января 2010 года попросил не рассматривать вопрос о продлении его полномочий на посту главы республики. <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовет Татарстана</a> по рекомендации Медведева 4 февраля наделил полномочиями президента республики премьер-министра Татарстана Минниханова, церемония его вступления в должность состоялась 25 марта. На второй президентский срок Минниханов был избран жителями республики 13 сентября 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей при явке 84,2%.
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россия, госсовет татарстана, коммунисты россии, фарид мухаметшин, дмитрий медведев, лдпр, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика

Минниханов торжественно вступил в должность президента Татарстана

10:57 18.09.2020 (обновлено: 12:17 18.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани
Церемония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Рустам Минниханов, вновь избранный президентом Татарстана, в пятницу торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики - русском и татарском - в присутствии почти 800 гостей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
В минувшее воскресенье в Татарстане прошли выборы президента республики. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на пост претендовали представители "Коммунистов России", Партии роста, "Справедливой России" и ЛДПР. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей.
Церемонию инаугурации открыл председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, после чего в зал были торжественно внесены Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан, а также штандарт президента Татарстана (флаг республики с золотым окаймлением и гербом посередине), дубликат которого после церемонии поднимут над резиденцией главы региона.
"Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, государственный суверенитет Республики Татарстан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Татарстан", - произнес Минниханов слова присяги, положив руку на конституцию республики.
После принятия и подписания присяги избранным президентом состоялась процедура передачи штандарта.
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От имени председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минниханова поздравил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Многие годы вы успешно возглавляете республику, пользуетесь большим уважением ее жителей. Яркий пример тому – доверие людей, которые поддержали вас на выборах. Во многом благодаря вашим профессионализму, ответственности, энергии Татарстан динамично развивается, занимает ведущие позиции по многим социально-экономическим показателям и уровню инвестиционной привлекательности", - говорится в приветственной телеграмме.
Хуснуллин также отметил, что президент Татарстана и его команда любят и умеют работать, и выразил уверенность, что республике удастся сохранить набранный темп развития.
Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым 22 января 2010 года попросил не рассматривать вопрос о продлении его полномочий на посту главы республики. Госсовет Татарстана по рекомендации Медведева 4 февраля наделил полномочиями президента республики премьер-министра Татарстана Минниханова, церемония его вступления в должность состоялась 25 марта. На второй президентский срок Минниханов был избран жителями республики 13 сентября 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей при явке 84,2%.
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Республика ТатарстанРоссияГоссовет ТатарстанаКоммунисты РоссииФарид МухаметшинДмитрий МедведевЛДПРРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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