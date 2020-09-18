Минниханов торжественно вступил в должность президента Татарстана
10:57 18.09.2020 (обновлено: 12:17 18.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани
КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Рустам Минниханов, вновь избранный президентом Татарстана, в пятницу торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики - русском и татарском - в присутствии почти 800 гостей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
В минувшее воскресенье в Татарстане прошли выборы президента республики. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на пост претендовали представители "Коммунистов России", Партии роста, "Справедливой России" и ЛДПР. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей.
Церемонию инаугурации открыл председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, после чего в зал были торжественно внесены Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан, а также штандарт президента Татарстана (флаг республики с золотым окаймлением и гербом посередине), дубликат которого после церемонии поднимут над резиденцией главы региона.
"Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, государственный суверенитет Республики Татарстан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Татарстан", - произнес Минниханов слова присяги, положив руку на конституцию республики.
После принятия и подписания присяги избранным президентом состоялась процедура передачи штандарта.
От имени председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минниханова поздравил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Многие годы вы успешно возглавляете республику, пользуетесь большим уважением ее жителей. Яркий пример тому – доверие людей, которые поддержали вас на выборах. Во многом благодаря вашим профессионализму, ответственности, энергии Татарстан динамично развивается, занимает ведущие позиции по многим социально-экономическим показателям и уровню инвестиционной привлекательности", - говорится в приветственной телеграмме.
Хуснуллин также отметил, что президент Татарстана и его команда любят и умеют работать, и выразил уверенность, что республике удастся сохранить набранный темп развития.
Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым 22 января 2010 года попросил не рассматривать вопрос о продлении его полномочий на посту главы республики. Госсовет Татарстана по рекомендации Медведева 4 февраля наделил полномочиями президента республики премьер-министра Татарстана Минниханова, церемония его вступления в должность состоялась 25 марта. На второй президентский срок Минниханов был избран жителями республики 13 сентября 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей при явке 84,2%.