https://ria.ru/20210917/vybory-1750515722.html

Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 17.09.2021

Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:16

2021-09-17T13:16

2021-09-17T13:16

политика

рустам минниханов

госдума рф

гульсина минниханова

россия

республика татарстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731837312_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_ce7c253d607a23d5885394e6fdc6b256.jpg

КАЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщает пресс-служба главы республики.В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва. В Татарстане наряду с выборами депутатов Госдумы РФ проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики. В этом году голосование проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября."Рустам Минниханов вместе с супругой Гульсиной Миннихановой проголосовали на избирательном участке №42 города Казани", - говорится в сообщении.Как уточнили в Центризбиркоме Татарстана, в 8.00 утра в республике открылись все 2810 избирательных участков, на которых смогут проголосовать более 2,93 миллиона татарстанцев, обладающих активным избирательным правом.По словам председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева, на всех участках работают наблюдатели. Впервые в республике запущен проект центра общественного наблюдения, где в прямом эфире за ходом голосования следят все желающие. Все избирательные участки за исключением 46 временных (в СИЗО, больницах, санаториях и т.д.) оснащены камерами видеонаблюдения и видеофиксации. Прямая трансляция с камер идет на специальном интернет-портале, доступ к которому уже получили зарегистрированные для участия в выборах кандидаты, представители политических партий, Общественной палаты республики, уполномоченного по правам человека в Татарстане, ЦИК Татарстана и территориальные избиркомы. В республику также прибыла международная миссия наблюдателей.Для удобства тех, кто в дни голосования не находится по месту прописки, работает механизм "Мобильный избиратель" – с помощью него прикрепились к УИКам по месту нахождения 40,3 тысячи человек.Все участки обеспечены средствами безопасности. На входе проводится термометрия, размещены антисептические средства, маски, перчатки, авторучки для избирателей. На полу обозначена спецразметка для соблюдения дистанции. Каждые четыре часа на участках проводится санитарная обработка всех контактных поверхностей.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рустам минниханов, госдума рф, гульсина минниханова, россия