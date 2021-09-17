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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210917/vybory-1750515722.html
Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 17.09.2021
Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:16
2021-09-17T13:16
политика
рустам минниханов
госдума рф
гульсина минниханова
россия
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщает пресс-служба главы республики.В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва. В Татарстане наряду с выборами депутатов Госдумы РФ проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики. В этом году голосование проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября."Рустам Минниханов вместе с супругой Гульсиной Миннихановой проголосовали на избирательном участке №42 города Казани", - говорится в сообщении.Как уточнили в Центризбиркоме Татарстана, в 8.00 утра в республике открылись все 2810 избирательных участков, на которых смогут проголосовать более 2,93 миллиона татарстанцев, обладающих активным избирательным правом.По словам председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева, на всех участках работают наблюдатели. Впервые в республике запущен проект центра общественного наблюдения, где в прямом эфире за ходом голосования следят все желающие. Все избирательные участки за исключением 46 временных (в СИЗО, больницах, санаториях и т.д.) оснащены камерами видеонаблюдения и видеофиксации. Прямая трансляция с камер идет на специальном интернет-портале, доступ к которому уже получили зарегистрированные для участия в выборах кандидаты, представители политических партий, Общественной палаты республики, уполномоченного по правам человека в Татарстане, ЦИК Татарстана и территориальные избиркомы. В республику также прибыла международная миссия наблюдателей.Для удобства тех, кто в дни голосования не находится по месту прописки, работает механизм "Мобильный избиратель" – с помощью него прикрепились к УИКам по месту нахождения 40,3 тысячи человек.Все участки обеспечены средствами безопасности. На входе проводится термометрия, размещены антисептические средства, маски, перчатки, авторучки для избирателей. На полу обозначена спецразметка для соблюдения дистанции. Каждые четыре часа на участках проводится санитарная обработка всех контактных поверхностей.
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политика, рустам минниханов, госдума рф, гульсина минниханова, россия
13:16 17.09.2021
 
Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщает пресс-служба главы республики.
В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва. В Татарстане наряду с выборами депутатов Госдумы РФ проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики. В этом году голосование проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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"Рустам Минниханов вместе с супругой Гульсиной Миннихановой проголосовали на избирательном участке №42 города Казани", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Центризбиркоме Татарстана, в 8.00 утра в республике открылись все 2810 избирательных участков, на которых смогут проголосовать более 2,93 миллиона татарстанцев, обладающих активным избирательным правом.
По словам председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева, на всех участках работают наблюдатели. Впервые в республике запущен проект центра общественного наблюдения, где в прямом эфире за ходом голосования следят все желающие. Все избирательные участки за исключением 46 временных (в СИЗО, больницах, санаториях и т.д.) оснащены камерами видеонаблюдения и видеофиксации. Прямая трансляция с камер идет на специальном интернет-портале, доступ к которому уже получили зарегистрированные для участия в выборах кандидаты, представители политических партий, Общественной палаты республики, уполномоченного по правам человека в Татарстане, ЦИК Татарстана и территориальные избиркомы. В республику также прибыла международная миссия наблюдателей.
Для удобства тех, кто в дни голосования не находится по месту прописки, работает механизм "Мобильный избиратель" – с помощью него прикрепились к УИКам по месту нахождения 40,3 тысячи человек.
Все участки обеспечены средствами безопасности. На входе проводится термометрия, размещены антисептические средства, маски, перчатки, авторучки для избирателей. На полу обозначена спецразметка для соблюдения дистанции. Каждые четыре часа на участках проводится санитарная обработка всех контактных поверхностей.
Выборы в России. День первый
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись по всей стране в 08:00 и будут работать 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на избирательном участке в Московской области
1 из 16

Избирательные участки открылись по всей стране в 08:00 и будут работать 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

Глава Республики Саха Айсен Николаев во время голосования на выборах в Госдуму в Якутcке
2 из 16

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября

Люди голосуют на избирательном участке во Владивостоке
3 из 16

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Сотрудница участковой избирательной комиссии на избирательном участке в Хабаровске
4 из 16

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
5 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким голосует на избирательном участке в Хабаровске
6 из 16

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
7 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

Девушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
8 из 16

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Симферополе
9 из 16

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

Девушки во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
10 из 16

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной голосуют на избирательном участке во Владивостоке
11 из 16

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
12 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Шайфулин / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой во время измерения температуры перед голосованием на избирательном участке в Кызыле
13 из 16

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40%.

Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
14 из 16

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее №9 Белгорода.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде
15 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее №9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

Девушка на избирательном участке в Симферополе
16 из 16

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 16

Избирательные участки открылись по всей стране в 08:00 и будут работать 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 16

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
3 из 16

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 16

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
5 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 16

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
7 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
9 из 16

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 16

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 16

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
13 из 16

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
Перейти в фотобанк
14 из 16

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее №9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
16 из 16

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
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