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AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Лавров
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Лавров
Партнерство AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, и не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:48
2022-03-01T12:58
сергей лавров
в мире
aukus
сша
россия
канберра
си цзиньпин
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Партнерство AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, и не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас вызывает вопросы противоречивая затея Австралии, Великобритании и США по созданию закрытого партнёрства AUKUS. Очевидно, что AUKUS негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряженность и формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причём не только в АТР", - заявил министр на конференции по разоружению.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.
https://ria.ru/20220301/mid-1775795079.html
сша
россия
канберра
австралия
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сергей лавров, в мире, aukus, сша, россия, канберра, си цзиньпин, жан-ив ле дриан, владимир путин, мид франции‎, австралия, китай, великобритания
12:48 01.03.2022 (обновлено: 12:58 01.03.2022)
 
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений в мире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Партнерство AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, и не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас вызывает вопросы противоречивая затея Австралии, Великобритании и США по созданию закрытого партнёрства AUKUS. Очевидно, что AUKUS негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряженность и формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причём не только в АТР", - заявил министр на конференции по разоружению.
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В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.
 
Сергей ЛавровВ миреAUKUSСШАРоссияКанберраСи ЦзиньпинЖан-Ив Ле ДрианВладимир ПутинМИД Франции‎АвстралияКитайВеликобритания
 
 
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