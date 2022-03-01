12:48 01.03.2022 (обновлено: 12:58 01.03.2022)
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений в мире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Партнерство AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, и не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас вызывает вопросы противоречивая затея Австралии, Великобритании и США по созданию закрытого партнёрства AUKUS. Очевидно, что AUKUS негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряженность и формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причём не только в АТР", - заявил министр на конференции по разоружению.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.