https://ria.ru/20220301/lavrov-1775793783.html

AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Лавров

AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Лавров

Партнерство AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, и не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:48

2022-03-01T12:48

2022-03-01T12:58

сергей лавров

в мире

aukus

сша

россия

канберра

си цзиньпин

жан-ив ле дриан

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Партнерство AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, и не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас вызывает вопросы противоречивая затея Австралии, Великобритании и США по созданию закрытого партнёрства AUKUS. Очевидно, что AUKUS негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряженность и формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причём не только в АТР", - заявил министр на конференции по разоружению.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.

https://ria.ru/20220301/mid-1775795079.html

сша

россия

канберра

австралия

китай

великобритания

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Екатерина Зайцева

сергей лавров, в мире, aukus, сша, россия, канберра, си цзиньпин, жан-ив ле дриан, владимир путин, мид франции‎, австралия, китай, великобритания