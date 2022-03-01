https://ria.ru/20220301/konteynery-1775800367.html

Ленобласть в 2022 году закупит почти тысячу контейнеров для ТКО

Ленобласть в 2022 году закупит почти тысячу контейнеров для ТКО - РИА Новости, 01.03.2022

Ленобласть в 2022 году закупит почти тысячу контейнеров для ТКО

В Ленинградской области в 2022 году закупят почти одну тысячу контейнеров для сбора отходов, которые установят в муниципальных районах, сообщила председатель... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:06

2022-03-01T13:06

2022-03-01T13:07

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. В Ленинградской области в 2022 году закупят почти одну тысячу контейнеров для сбора отходов, которые установят в муниципальных районах, сообщила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.По ее словам, закупкой контейнеров занимаются органы местного самоуправления в соответствии со своими обязательствами. После чего в комитет направляются заявки на оплату расходов."В общей сложности на 2022 год на эти цели предусмотрены почти 26,5 миллиона рублей, что предполагает закупку почти тысячи контейнеров", ― сказала Кузнецова.Помимо приема заявок на субсидирование в комитете будет проведен отбор муниципальных образований, которые планируют в этом году обустраивать новые контейнерные площадки ― по закону они должны соответствовать нормативу, а также определенным рекомендациям, чтобы спецтранспорт мог беспрепятственно осуществлять вывоз отходов, а площади площадки хватало для необходимого количества баков, добавили, в свою очередь, в пресс-службе обладминистрации.В 2021 году на территории 68 муниципальных образований Ленинградской области было построено 830 контейнерных площадок, закуплено 2 737 контейнеров для смешанного бытового мусора и 915 контейнеров ― отдельно, для раздельного сбора пластика и стекла. Благоустройство инфраструктуры обращения с отходами проходит в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области". Мероприятия на местах реализуют органы местного самоуправления. Инициирует софинансирование расходов муниципалитетам комитет Ленинградской области по обращению с отходами.

https://ria.ru/20220228/svalki-1775522591.html

https://ria.ru/20220217/pererabotka-1773393193.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, жкх, общество