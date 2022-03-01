Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине
Gремьер Испании Санчес: Мадрид не будет напрямую поставлять оружие Украине
© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 1 мар — РИА Новости. Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, будет участвовать в поставках только через Европейский фонд мира, сообщил премьер Испании Педро Санчес.
"Наступательное вооружение мы будем передавать через Европейский фонд мира", — сказал он в интервью государственному телеканалу TVE, отвечая на вопрос о прямых поставках вооружений из Испании на Украину.
Санчес напомнил, что Испания уже направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Кроме того, ЕС договорился выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на финансирование наступательных вооружений, еще 50 миллионов будет выделено на сопутствующие материалы и оборудования.
Ранее министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что Испания направит дополнительный военный контингент на восточную границу НАТО, однако не уточнила количество военнослужащих и техники.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Опубликовано: Н. Брыкин