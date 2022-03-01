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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ispaniya-1775706119.html
Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине
Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине
Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, будет участвовать в поставках только через Европейский фонд мира, сообщил премьер Испании Педро Санчес. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:06
2022-03-01T01:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
нато
испания
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МАДРИД, 1 мар — РИА Новости. Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, будет участвовать в поставках только через Европейский фонд мира, сообщил премьер Испании Педро Санчес.Санчес напомнил, что Испания уже направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Кроме того, ЕС договорился выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на финансирование наступательных вооружений, еще 50 миллионов будет выделено на сопутствующие материалы и оборудования.Ранее министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что Испания направит дополнительный военный контингент на восточную границу НАТО, однако не уточнила количество военнослужащих и техники.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/ukraina-1775701209.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, нато, испания, педро санчес, украина
01:06 01.03.2022
 
Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине

Gремьер Испании Санчес: Мадрид не будет напрямую поставлять оружие Украине

© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 1 мар — РИА Новости. Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, будет участвовать в поставках только через Европейский фонд мира, сообщил премьер Испании Педро Санчес.

"Наступательное вооружение мы будем передавать через Европейский фонд мира", — сказал он в интервью государственному телеканалу TVE, отвечая на вопрос о прямых поставках вооружений из Испании на Украину.

Санчес напомнил, что Испания уже направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Кроме того, ЕС договорился выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на финансирование наступательных вооружений, еще 50 миллионов будет выделено на сопутствующие материалы и оборудования.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Ранее министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что Испания направит дополнительный военный контингент на восточную границу НАТО, однако не уточнила количество военнослужащих и техники.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияНАТОИспанияПедро СанчесУкраина
 
 
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