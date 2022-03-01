https://ria.ru/20220301/ispaniya-1775706119.html

Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине

Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине

Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, будет участвовать в поставках только через Европейский фонд мира, сообщил премьер Испании Педро Санчес. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:06

2022-03-01T01:06

2022-03-01T01:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

нато

испания

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МАДРИД, 1 мар — РИА Новости. Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, будет участвовать в поставках только через Европейский фонд мира, сообщил премьер Испании Педро Санчес.Санчес напомнил, что Испания уже направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Кроме того, ЕС договорился выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на финансирование наступательных вооружений, еще 50 миллионов будет выделено на сопутствующие материалы и оборудования.Ранее министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что Испания направит дополнительный военный контингент на восточную границу НАТО, однако не уточнила количество военнослужащих и техники.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/ukraina-1775701209.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775702584.html

донецкая народная республика

россия

испания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, нато, испания, педро санчес, украина