https://ria.ru/20220301/ekonomiya-1775915158.html

“Подушка безопасности”: как научиться копить и экономить

Как экономить и научиться копить деньги: советы и правила

“Подушка безопасности”: как научиться копить и экономить

Как научиться экономить деньги: основные принципы и методы накопления без жестких ограничений, как начать правильно откладывать при небольшой зарплате, где... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:20

2022-03-01T20:20

2022-03-01T20:20

россия

экономия

деньги

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Как научиться экономить деньги: основные принципы и методы накопления без жестких ограничений, как начать правильно откладывать при небольшой зарплате, где хранить сбережения и от каких привычек придется избавиться - в материале РИА Новости.Экономия и накоплениеГлавное правило экономии – наличие финансов, которые можно отложить. Если ежемесячные расходы равны доходам, то копить деньги не получится. Соответственно, нужно либо увеличить доходы, либо уменьшить расходы. Обычно второе сделать легче, поскольку многие из них не являются обязательными или жизненно важными, а направлены на удовлетворение сиюминутных желаний."Первое, с чего следует начать, это определить тот минимум расходов в месяц, без которого вообще невозможно прожить. Например, это может быть плата за ипотеку + расходы на еду + плата за ЖКХ + за бензин (или за общественный транспорт) + платежи по потребительским кредитам (если они есть). Если получившаяся сумма примерно равна ежемесячному доходу, то нужно проанализировать ее более внимательно. Возможно, слишком много походов в рестораны или заказов еды на дом (приготовление пищи дома, как известно, обходится заметно дешевле). Не исключено, что вещь, купленная в кредит, который забирает теперь 15% дохода каждый месяц, была не так уж и нужна. Если по результатам такого анализа становится видно, что имеющиеся расходы являются действительно самыми необходимыми, то нужно задуматься над повышением личных доходов", - советует Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты".Основные правилаПодавляющее большинство граждан нашей страны не умеют копить деньги и испытывают их постоянную нехватку. Причина тому - низкий уровень финансовой грамотности.“Существует формула для расчета способности к сбережению: 1 — (текущие расходы/общий доход) x 100. Если гражданин зарабатывает 71000, а тратит 65000 [1 – (6 5000/7 1000) x 100 = 8,45%], то его способность к сбережению составляет 8,45% от произведенного дохода. Значит, это не очень экономный человек. Желательно откладывать не менее 15% от общего дохода”, - говорит Альфио Бардолла, финансовый тренер, основатель компании “Alfio Bardolla Training Group”.Для того чтобы накопить некоторую сумму даже при небольшой заработной плате, необходимо придерживаться нескольких правил.Правило № 1: Цель.В первую очередь следует определиться с целью, ради которой было принято решение об экономии. Чаще всего их бывает две: накопить на покупку чего-либо конкретного или создать так называемую "подушку безопасности".Правило № 2: Где и как хранить.Начинать копить можно через открытие банковского счета, главное чтобы быстро снять с него деньги было сложно и невыгодно."Например, создать депозит с хорошим процентом и возможностью пополнения. Интересны и вклады, на которых процент растет по мере увеличения суммы на счету. Некоторые банки предлагают назначить цели для депозита. Намного легче откладывать деньги, когда четко понимаешь, на что копишь и сколько еще нужно средств на заветную мечту. Забывчивые могут использовать ”копилку” с возможностью автоматического пополнения. После каждой зарплаты банк будет сам перечислять на депозит заранее установленную сумму или процент. Но прежде чем открывать ее, стоит убедиться, что деньги в ней будут работать, а комиссия банка не съест все накопления", - советует Илья Бутурлин, финансовый советник, кандидат юридических наук.По словам эксперта в сфере финансового консалтинга Орхана Талибзаде, если сумма первого вклада значительная, лучше часть денег инвестировать в валюту (доллары и евро), а часть продолжать класть на депозит. Это называется диверсификация, так можно защитить себя от изменения курса рубля: если рубль упадет на определенную сумму, то валютные сбережения поднимутся ровно на столько же, и при перерасчете на рубли вкладчик выйдет в ноль.По словам Анастасии Кошелевой, руководителя международной платформы Investing.com Россия, хранить деньги в виде наличных - невыгодно. Для того чтобы защитить накопления от высокой инфляции и нестабильного курса, деньги "должны работать". Гораздо эффективнее использовать различные инвестиционные инструменты: акции, облигации, ETF (биржевые фонды), но это, безусловно, сопряжено и с неким риском. Выбор ценных бумаг зависит от целей, сроков инвестирования и готовности к риску."Для начинающих инвесторов, которые не готовы к большим рискам, лучше всего подходят облигации. Они имеют невысокую, но при этом гарантированную доходность. Акции - более прибыльный, но и более рисковый инструмент, потому что их стоимость может упасть в любой момент и уже не вернуться к прежним значениям, поэтому их чаще всего выбирают опытные инвесторы. Преимущества ETF в низком пороге входа и возможности инвестирования сразу в несколько компаний. Фондами управляют профессионалы финансового рынка, поэтому частным инвесторам не приходится самостоятельно следить за котировками отдельных компаний", - добавляет эксперт.Правило № 3: Учет доходов и расходов.Учет доходов и расходов поможет правильно понять, куда уходят деньги, и оптимизировать траты. Это можно делать как вручную, делая записи в блокнот или тетрадь, так и в специальных приложениях для персонального компьютера или телефона.Правило № 4: Нет кредитам.Прежде чем начать копить, необходимо распрощаться с долгами. Можно рефинансировать имеющиеся кредиты под более выгодный процент и постараться их быстрее выплатить.Правило № 5: Распределение расходов.Все расходы можно разделить на три группы:На каждой из этих категорий можно разумно экономить.Правило № 6: Избавиться от всего, что вытягивает деньги.Это прежде всего вредные привычки: сигареты и алкоголь, а также ритуалы, без которых можно обойтись (например, поход перед работой в кофейню). Следует научиться говорить нет тем, кто постоянно занимает деньги и не отдает долги, и никогда не пользоваться услугами микрофинансовых организаций.Как экономить деньгиСуществует несколько простых методов, которые помогут начать откладывать деньги в любой ситуации, без жестких ограничений и запретов.В семьеПервый шаг к семейной экономии - ведение бюджета. Необходимо понять, на что тратятся деньги."Как правило люди тратят деньги на уловки маркетинга, то есть чаще всего то, что они приобретают, им вовсе не нужно. А значит, чтобы точно сэкономить и сберечь свои средства - необходимо отказаться от покупки активно рекламируемых товаров", - говорит Карина Ерчкова, председатель совета директоров группы компаний "Лайт".Разобравшись в том, куда уходят финансы, нужно разделить все расходы по категориям и выделить на каждую из них определенную сумму, превышать которую не стоит."Советую для начала поставить цель сократить расходы, которые не являются жизненно необходимыми, на 5%. В следующий месяц на 7%, потом на 10%. Например, если вы ходили в кафе 10 раз в месяц, сократите до 9 а потом до 8 и так далее. Каждый день сверяйтесь с бюджетом: не превысили ли вы его. Для удобства я советую на каждую категорию завести конверт и положить туда нужную сумму. Если конверт опустел - брать деньги из других нельзя, только при крайней необходимости. Если в конверте остались деньги, то половину стоит отложить на накопления, остальное оставить", - советует Орхан Талибзаде.Согласно рекомендациям экспертов, если было принято решение экономить, вся семья должна строго его соблюдать."Обсудите с семьей здоровое меню и сократите расходы на фастфуд и сладости. На семейном совете нужно определить, какие продукты не помогают ни кошельку, ни здоровью. Перестраивать образ жизни надо всем вместе, так вы сможете поддерживать друг друга, и никто не будет чувствовать себя одиноким. Обязательно оставьте в меню какое-то одно лакомство для каждого члена семьи", - предлагает Наталья Алябьева.На продуктахОльга Руденко предлагает несколько простых правил, которых нужно придерживаться во время похода в продуктовый магазин:"Есть специальные приложения, где показаны существующие акции во всех магазинах. Если нужны, например, овощи, программа показывает, где они дешевле. Я хожу не в один магазин, чтобы совершить покупки, а в 3-4 супермаркета", - добавляет Алексей Максимченков, бизнес-ментор, коммерческий директор ООО "Слава"."Магазины отказываются от торговой наценки на некоторые категории товаров, используя эту тактику в надежде, что покупатель сделает и массу других покупок, обеспечив хороший средний чек. Советую отслеживать скидки на важные товары и устраивать”точечный” шопинг только за ними", - предлагает Юрий Мышинский, председатель совета Ассоциации цифровой трансформации.На электроэнергииЗатраты на электроэнергию обычно составляют значительную часть оплаты услуг ЖКХ. Для того чтобы их сократить, необходимо:На ЖКХКоммунальная плата входит в обязательную часть расходов, но есть способы, которые могут помочь сэкономить и на этой статье бюджета каждой семьи.Вода.Если в квартире нет счетчиков, необходимо установить их. Это даст возможность оплачивать только тот объем, который использован. Важно не допускать протечек и пользоваться современными рычажными кранами, которые позволяют быстро отрегулировать температуру и напор воды.Отопление.Установка на радиаторы специальных реле, которыми можно регулировать температуру нагрева, позволит поддерживать комфортный микроклимат в помещении и уменьшить плату за отопление. Не стоит закрывать батареи экранами, плотными шторами и мебелью, лучше утеплить входную дверь и окна. В многоквартирном доме обязательно должен стоять общедомовой счетчик теплоэнергии, так жильцы не будут оплачивать утечку тепла через чердаки, подвалы и плохо изолированные трубы.Коллективная антенна и радиоточка.В том случае, если семья пользуется кабельным, спутниковым телевидением, либо совсем не смотрит телевизор, общедомовую антенну стоит отключить, и плата за нее взиматься не будет. Радиоточка есть во всех домах, кроме новостроек, и должна оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях. Сейчас ее мало кто использует, но многие продолжают платить. Отключение этой услуги уменьшит квартирную плату на 60 рублей в месяц.Домашний телефон.Не стоит оплачивать городской номер, если нет необходимости им пользоваться.Субсидия.Если на оплату ЖКХ уходит больше 10% семейного дохода, имеет смысл оформить государственную субсидию, узнать какой список документов для этого потребуется можно в ближайшем МФЦ.Перерасчет.Сэкономить на коммунальных платежах могут и жители старых домов, в которых технически невозможно установить счетчики. Если гражданин не проживал в квартире больше пяти дней, он имеет право подать заявку на перерасчет в МФЦ или свою управляющую компанию.На машинеАлексей Максимченков считает, что наилучший способ сэкономить на автомобиле - это не иметь его. Но если авто - это необходимость, траты на его содержание можно уменьшить, соблюдая несколько правил:На привычкахЧасто даже получая хорошую заработную плату, которая позволяет откладывать деньги, человек обнаруживает к концу месяца, что их не осталось. Средства незаметно тратятся на то, без чего можно обойтись.На отдыхеХороший отпуск — это эмоции, а не расходы. Кроме очевидных способов сократить траты на отпуск (раннее бронирование или горящие путевки) есть и нетривиальные."Нужно сосредоточиться на эмоциях, а не на тратах. Семейная поездка на машине в интересное место, поход или рыбалка могут подарить куда больше радости, чем неделя в Турции", - говорит Наталья Алябьева.На чем не стоит экономитьЭксперт по личным финансам и инвестициям, доцент кафедры предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского института МГЮУ имени О.Е.Кутафина Александра Захарова считает, что категорически нельзя экономить на:"Кроме того, не стоит экономить на отдыхе, так как это могут быть не дорогостоящие поездки или походы в ресторан, а чай с друзьями на природе или сеанс кино в ближайшем кинотеатре. Именно полноценный отдых мотивирует человека двигаться дальше", - добавляет Ольга Руденко."Никогда не экономьте на базовых условиях жизни. Бытовые неудобства влияют на самочувствие, снижают настроение и в конечном счете отражаются на заработках", - предупреждает Наталья Алябьева.Как правильно копить деньгиСуществует несколько методов, которые позволяют откладывать деньги, не прибегая к жесткой экономии.Метод "365" . Суть его состоит в том, чтобы определить небольшую стартовую сумму, например, 10 рублей. В понедельник отложить 10 рублей, во вторник — 20, в среду — 30, и так до воскресенья. Со следующей недели начать сначала по этой же схеме. Так за год можно накопить 14 560 рублей. Это немного, но главное, что дает этот метод — привычку откладывать деньги и формировать накопления."Очень хорош способ - "Хвосты". Завести отдельный накопительный счет и ежедневно или раз в два-три дня переводить на него деньги с основной карты: то, что остается после покупок сверх круглой суммы. Например, на карточке осталось 5375 рублей — 75 нужно перебросить на накопительный счет. Такие маленькие отчисления за год могут превратиться в сумму 15 000-20 000 рублей", - делится Вероника Чурсина.При наличии подходящей стартовой суммы можно вложить ее в акции."Главный секрет заработка на акциях – долгосрочность инвестирования. Увеличивая срок вложений до пяти-семи лет, можно повысить и шансы заработать. К примеру, если инвестировать на год, то вероятность заработка или потери равна 50%. На три года - скорее всего в двух из трех случаев можно получить доходность 8-10% годовых в долларах. При инвестировании на пять-шесть лет практически на 100% прибыль будет получена", - объясняет Александр Коренев, квалифицированный инвестор ЦБ и предприниматель.Накапливать деньги и формировать инвестиционный портфель очень удобно постепенно, вкладывая примерно одинаковые суммы один-два раза в месяц. Это хороший повод периодически оценивать состояние своего портфеля, частично фиксировать прибыль по удачным позициям и открывать новые. Стоит ориентироваться на постепенное формирование портфеля из 5-15 бумаг, в которые изначально вкладывается примерно одинаковая сумма. Если выбраны качественные акции, нет ничего плохого в том, чтобы докупить позднее разумное количество по более низкой цене. В то же время стоит частично фиксировать хорошую прибыль по отдельным позициям. Самостоятельное инвестирование требует внимания и некоторых затрат времени, но у такой стратегии много преимуществ", - советуют представители компании "Алго Капитал".Советы экспертовОчень важно составлять списки покупок "для основного конверта" заранее. Чем меньше необдуманных трат, тем больше можно сэкономить. Лучше откладывать крупные покупки на месяц, а через 30 дней подумать, нужен ли новый телевизор или ноутбук, говорит Илья Бутурлин.Предприниматель Александр Морозов советует почаще проверять платные подписки на различного рода услуги: банковские, интернет-провайдера, мобильного оператора. Возможно, часть денег уходит на то, что больше не актуально. А также не приобретать новую технику только из-за ее дизайна или рекламы. Маркетологи сильно приукрашивают достоинства товаров и не говорят об их недостатках. Сперва следует изучить отзывы о модели в интернете. Не стоит спрашивать у продавцов, хорош ли этот товар, ведь продавец мотивирован сказать "да", так как от этого зависит его зарплата."Ключевое правило экономии - не тратить сразу ту сумму, которая копилась долгое время. Это неправильно", - предупреждает Алексей Максимченков.

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https://realty.ria.ru/20220202/ekonomiya-1770609283.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, экономия, деньги, общество