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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775647583.html
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС
Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:54
2022-02-28T20:40
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
евросоюз
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады."Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе", — указывается там.Ранее Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, комментируя его слова, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, это нельзя осуществить за несколько месяцев. При этом Россия неоднократно настаивала на нейтральном статусе Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, евросоюз, верховная рада украины, владимир зеленский
18:54 28.02.2022 (обновлено: 20:40 28.02.2022)
 
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады.
"Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе", — указывается там.
Ранее Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, комментируя его слова, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, это нельзя осуществить за несколько месяцев. При этом Россия неоднократно настаивала на нейтральном статусе Украины.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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