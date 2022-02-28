https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775647583.html

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:54

2022-02-28T18:54

2022-02-28T20:40

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

украина

евросоюз

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады."Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе", — указывается там.Ранее Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, комментируя его слова, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, это нельзя осуществить за несколько месяцев. При этом Россия неоднократно настаивала на нейтральном статусе Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775652903.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, евросоюз, верховная рада украины, владимир зеленский