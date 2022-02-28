10:00 28.02.2022 (обновлено: 10:33 28.02.2022)
Sputnik France откроет выставку "Балет и архитектура" в Париже
© РИА Новости / Валерий МельниковАвторская выставка "Балет и архитектура" специального фотокорреспондента МИА "Россия Сегодня" Валерия Мельникова
Авторская выставка "Балет и архитектура" специального фотокорреспондента МИА "Россия Сегодня" Валерия Мельникова
ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Авторская выставка "Балет и архитектура" специального фотокорреспондента международного информационного агентства и радио Sputnik France Валерия Мельникова открывается завтра во французской столице. Выставка проходит при поддержке Русского дома науки и культуры в Париже и до 31 марта разместится на уличных стендах у его штаб-квартиры, а также на его онлайн-ресурсах – сайте и в социальных сетях.
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева – знаменитого русского импресарио, основателя "Русских сезонов" в Париже и антрепризы "Русский балет Дягилева".
© РИА Новости / Валерий Мельников
На них запечатлены балерины в декорациях современных Москвы и Санкт-Петербурга.
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На них запечатлены балерины в декорациях современных Москвы и Санкт-Петербурга.
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Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.
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Россия в мировой культуре всегда прочно ассоциировалась с балетом.
3 из 6
На них запечатлены балерины в декорациях современных Москвы и Санкт-Петербурга.
4 из 6
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.
6 из 6
Россия в мировой культуре всегда прочно ассоциировалась с балетом.
Экспозиция включит 20 фотографий, на которых запечатлены танцовщицы в интерьерах современных Москвы и Санкт-Петербурга. В мировом культурном сознании Россия традиционно ассоциируется с балетом. На выставке русская хореографическая традиция предстанет в призме ярчайшего искусства нового времени – фотографии.
Автор выставочных кадров, Валерий Мельников, один из самых титулованных фотожурналистов России. Он неоднократно становился обладателем престижнейших российских и международных премий, включая троекратную победу в главной фотопремии мира – World Press Photo.
Ранее выставка "Балет и архитектура" была показана Sputnik France при поддержке Постоянного представительства РФ при Совете Европы в его штаб-квартире в Страсбурге.
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