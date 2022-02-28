https://ria.ru/20220228/vystavka-1775417397.html

Sputnik France откроет выставку "Балет и архитектура" в Париже

Sputnik France откроет выставку "Балет и архитектура" в Париже - РИА Новости, 28.02.2022

Sputnik France откроет выставку "Балет и архитектура" в Париже

Авторская выставка "Балет и архитектура" специального фотокорреспондента международного информационного агентства и радио Sputnik France Валерия Мельникова... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:00

2022-02-28T10:00

2022-02-28T10:33

валерий мельников

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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Авторская выставка "Балет и архитектура" специального фотокорреспондента международного информационного агентства и радио Sputnik France Валерия Мельникова открывается завтра во французской столице. Выставка проходит при поддержке Русского дома науки и культуры в Париже и до 31 марта разместится на уличных стендах у его штаб-квартиры, а также на его онлайн-ресурсах – сайте и в социальных сетях.Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева – знаменитого русского импресарио, основателя "Русских сезонов" в Париже и антрепризы "Русский балет Дягилева".Экспозиция включит 20 фотографий, на которых запечатлены танцовщицы в интерьерах современных Москвы и Санкт-Петербурга. В мировом культурном сознании Россия традиционно ассоциируется с балетом. На выставке русская хореографическая традиция предстанет в призме ярчайшего искусства нового времени – фотографии.Автор выставочных кадров, Валерий Мельников, один из самых титулованных фотожурналистов России. Он неоднократно становился обладателем престижнейших российских и международных премий, включая троекратную победу в главной фотопремии мира – World Press Photo.Ранее выставка "Балет и архитектура" была показана Sputnik France при поддержке Постоянного представительства РФ при Совете Европы в его штаб-квартире в Страсбурге.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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валерий мельников, sputnik france, россия, париж