https://ria.ru/20210415/premiya-1728264601.html

Серия фотокора РИА Новости завоевала золото на World Press Photo 2021

Серия фотокора РИА Новости завоевала золото на World Press Photo 2021

Лучшей в категории "Главные новости/Серии" (General News/Stories) ведущей фотографической премии мира World Press Photo в 2021 году стала серия специального... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:00

2021-04-15T16:00

2021-04-15T21:39

россия

олег пономарев

валерий мельников

world press photo

риа новости

новости агентства

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лучшей в категории "Главные новости/Серии" (General News/Stories) ведущей фотографической премии мира World Press Photo в 2021 году стала серия специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова. Завоевавшая в этой категории золото фотоистория "Потерянный рай" (Paradise Lost) была снята Мельниковым в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре — ноябре 2020 года. Победа Мельникова была объявлена на сайте премии в 16:00 мск вместе с другими победителями World Press Photo 2021 в восьми категориях. Обладатели четырех высших наград World Press Photo в 2021 году — "Фотоистория года" (The World Press Photo Story) и "Фотография года" (The World Press Photo of the Year), в которых в том числе была номинирована серия Мельникова, "Интерактив года" (The World Press Photo Interactive of the Year), "Онлайн-видео года" (The World Press Photo Online Video of the Year) — будут названы в ходе онлайн-трансляции, которая стартует 15 апреля в 17:00 по Москве.В числе российских победителей премии World Press Photo 2021 — Алексей Васильев, первое место в категории "Проблемы современности"/Серии (Contemporary Issues), Олег Пономарев и Татьяна Никитина в категории "Одиночные портреты" (Portraits–Singles), первое и третье место соответственно, а также Алиса Мартынова за серию в категории "Портреты" (Portraits–Stories), второе место.Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала золото в категории "Долгосрочные проекты" (Long Term Projects). Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте — "Под землей" (Underground), рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны", по определению самого автора, — объединила фото, видео и аудио и завоевала в 2018 году серебро в категории "История в цифровом формате/Короткий метр" (Digital Storytelling/Short Form).Комментируя свою победу на World Press Photo-2021, Мельников отметил, что это почетно и важно для работы."Я, с одной стороны, спокоен, основные эмоции были, когда объявили номинантов, и уже было понятно, что моя работа среди победителей. Но тем не менее это очень почетно для меня лично и важно для моей работы — быть среди победителей самого главного конкурса для фотожурналистов. <...> В целом, интересный год для WPP в итоге", — сказал он.World Press Photo — крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают с "Оскаром" мира фотографии. На конкурс 2021 года было представлено 74 470 фотографий от 4315 фотографов из 130 стран. Валерий Мельников — один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards 2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards 2019, Budapest International Foto Awards (BIFA) 2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России — 2017", "Серебряная камера — 2013" и другие.Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" — документальная трилогия Валерия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более шести миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 миллиона подписчиков.

https://ria.ru/20210331/foto-1603488644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег пономарев, валерий мельников, world press photo, риа новости, новости агентства