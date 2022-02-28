https://ria.ru/20220228/vtb-1775605007.html

ВТБ повысил доходность по рублевым вкладам до 18%

ВТБ повысил доходность по рублевым вкладам до 18% - РИА Новости, 28.02.2022

ВТБ повысил доходность по рублевым вкладам до 18%

ВТБ в связи с повышением ключевой ставки поднимает доходность по вкладам: максимальная ставка в рублях составит 18%, долларах - 5%, евро – 4%, говорится в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:21

2022-02-28T16:21

2022-02-28T16:21

втб

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

ключевая ставка

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВТБ в связи с повышением ключевой ставки поднимает доходность по вкладам: максимальная ставка в рублях составит 18%, долларах - 5%, евро – 4%, говорится в сообщении банка.Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%."В связи с повышением ключевой ставки ВТБ принял решение значительно повысить процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе – и по валютным депозитам. Ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18% годовых, по депозитам в долларах – 5%, в евро – 4%. Изменения вступят в силу с 28 февраля", - сказано в сообщении.Отмечается, что базовая ставка по краткосрочному промовкладу "Новое время" увеличивается сразу более чем на 10 процентных пунктов и достигнет 18% годовых. Средства на депозите размещаются на срок 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в "ВТБ Онлайн" или в устройствах самообслуживания, так и в офисах, указано в сообщении. Также до 18% – сразу на 12 процентных пунктов – увеличивается базовая ставка по накопительному счету "Сейф".ВТБ также резко увеличивает ставки по валютным сбережениям. Доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составит 5% годовых, в евро – 4% годовых. Это позволит получить максимальную выгоду от валютных накоплений в рамках классических сберегательных инструментов."ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме", - сообщили в банке.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775523853.html

https://ria.ru/20220228/deripaska-1775573689.html

https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775510531.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

втб, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, ключевая ставка