https://ria.ru/20220228/ukraina-1775674460.html

Украина попросила военную технику у Евросоюза, пишут СМИ

Украина попросила военную технику у Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2022

Украина попросила военную технику у Евросоюза, пишут СМИ

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении военной техники, в том числе систем ПВО и ПРО, а также пушек, минометов и автоматов, передает... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:39

2022-02-28T20:39

2022-02-28T21:39

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евросоюз

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении военной техники, в том числе систем ПВО и ПРО, а также пушек, минометов и автоматов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.Ранее Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро."Правительство Украины обратилось к ЕС за военной техникой, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также противотанковое оружие... Запросы Киева также включают гаубицы, пушки, минометы, гранатометы и автоматы", - говорится в сообщении на сайте агентства.В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны Запада по сути стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, показывает, что в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, сша, евросоюз, нато, владимир путин, вооруженные силы рф, киев