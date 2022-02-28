https://ria.ru/20220228/ukraina-1775632300.html

НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной

НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:56

2022-02-28T17:56

2022-02-28T18:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

нато

йенс столтенберг

донбасс

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной."Мы должны понимать, что это жестокий конфликт... В то же время на нас лежит ответственность за то, чтобы он не вышел из-под контроля и еще более обострился, перерастая в полномасштабную войну в Европу с участием союзников по НАТО", - добавил Столтенберг.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, нато, йенс столтенберг, донбасс