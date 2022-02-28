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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной
НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:56
2022-02-28T18:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
нато
йенс столтенберг
донбасс
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной."Мы должны понимать, что это жестокий конфликт... В то же время на нас лежит ответственность за то, чтобы он не вышел из-под контроля и еще более обострился, перерастая в полномасштабную войну в Европу с участием союзников по НАТО", - добавил Столтенберг.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, нато, йенс столтенберг, донбасс
17:56 28.02.2022 (обновлено: 18:05 28.02.2022)
 
НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной

Генсек НАТО Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО на площади Независимости в Киеве
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной.
"У нас нет намерений входить на Украину – ни на земле, ни в воздушном пространстве", - ответил он на вопрос об отношении к призывам закрыть для полетов российской военной авиации украинское небо.
"Мы должны понимать, что это жестокий конфликт... В то же время на нас лежит ответственность за то, чтобы он не вышел из-под контроля и еще более обострился, перерастая в полномасштабную войну в Европу с участием союзников по НАТО", - добавил Столтенберг.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергДонбасс
 
 
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