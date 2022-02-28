https://ria.ru/20220228/ukraina-1775632300.html
НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной
НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:56
2022-02-28T17:56
2022-02-28T18:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
нато
йенс столтенберг
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770320118_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_4d9965fe484ae14bb10699bfdde60c0d.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC исключил возможность введения силами альянса бесполетной зоны над Украиной."Мы должны понимать, что это жестокий конфликт... В то же время на нас лежит ответственность за то, чтобы он не вышел из-под контроля и еще более обострился, перерастая в полномасштабную войну в Европу с участием союзников по НАТО", - добавил Столтенберг.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770320118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cd02c2defdfbb3c29474291d4177202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, нато, йенс столтенберг, донбасс
17:56 28.02.2022 (обновлено: 18:05 28.02.2022)
НАТО не собирается вводить бесполетную зону над Украиной
Генсек НАТО Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной