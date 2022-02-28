https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775672091.html

Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре

Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре - РИА Новости, 28.02.2022

Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:27

2022-02-28T20:27

2022-02-28T20:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации на УкраинеРанее Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После этого в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу."Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина в понедельник.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган