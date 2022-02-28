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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775672091.html
Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре
Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре - РИА Новости, 28.02.2022
Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:27
2022-02-28T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации на УкраинеРанее Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После этого в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу."Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина в понедельник.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
20:27 28.02.2022
 
Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре

Эрдоган: Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре

© Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминеню в Стамбуле
Район Эминеню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Pixabay / Şinasi Müldür
Район Эминеню в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации на Украине
Ранее Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После этого в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу.
Анкара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 21:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Турции пообещал выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов
"Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина в понедельник.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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В МИД заявили о нарушениях странами НАТО конвенции Монтре
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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