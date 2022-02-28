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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/tsena-1775463822.html
Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК
Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК - РИА Новости, 28.02.2022
Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК
Европейцы пострадают из-за мер, введенных против России, признала в интервью телеканалу Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:39
2022-02-28T09:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
санкции в отношении россии
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
владимир путин
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Европейцы пострадают из-за мер, введенных против России, признала в интервью телеканалу Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ей задали вопрос "как далеко зайдет солидарность с Украиной", ведь Европе, "конечно же, придется заплатить цену за эти меры".При этом, по ее словам, Украина со временем должна вступить в Евросоюз.СанкцииСтраны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, санкции в отношении россии, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, владимир путин, россия, европа, признание днр и лнр в россии, брюссель
03:39 28.02.2022 (обновлено: 09:20 28.02.2022)
 
Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что европейцы заплатят цену за меры против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Европейцы пострадают из-за мер, введенных против России, признала в интервью телеканалу Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ей задали вопрос "как далеко зайдет солидарность с Украиной", ведь Европе, "конечно же, придется заплатить цену за эти меры".

"Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной", — сказала глава Еврокомиссии.

При этом, по ее словам, Украина со временем должна вступить в Евросоюз.

Санкции

Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЕвропаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииБрюссель
 
 
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