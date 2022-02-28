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Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК

Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК - РИА Новости, 28.02.2022

Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК

Европейцы пострадают из-за мер, введенных против России, признала в интервью телеканалу Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:39

2022-02-28T03:39

2022-02-28T09:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

санкции в отношении россии

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

владимир путин

россия

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Европейцы пострадают из-за мер, введенных против России, признала в интервью телеканалу Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ей задали вопрос "как далеко зайдет солидарность с Украиной", ведь Европе, "конечно же, придется заплатить цену за эти меры".При этом, по ее словам, Украина со временем должна вступить в Евросоюз.СанкцииСтраны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, санкции в отношении россии, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, владимир путин, россия, европа, признание днр и лнр в россии, брюссель