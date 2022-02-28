03:39 28.02.2022 (обновлено: 09:20 28.02.2022)
Европейцам придется заплатить цену за меры против России, заявила глава ЕК
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что европейцы заплатят цену за меры против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Европейцы пострадают из-за мер, введенных против России, признала в интервью телеканалу Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ей задали вопрос "как далеко зайдет солидарность с Украиной", ведь Европе, "конечно же, придется заплатить цену за эти меры".
"Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной", — сказала глава Еврокомиссии.
При этом, по ее словам, Украина со временем должна вступить в Евросоюз.
Санкции
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Опубликовано: Никита Стома