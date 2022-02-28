https://ria.ru/20220228/torgi-1775469397.html

Нацбанк Казахстана может приостановить валютные торги

Нацбанк Казахстана может приостановить валютные торги - РИА Новости, 28.02.2022

Нацбанк Казахстана может приостановить валютные торги

Валютные торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник могут быть приостановлены из-за возросшего давления внешних геополитических факторов,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T06:36

2022-02-28T06:36

2022-02-28T14:46

в мире

казахстан

биржа

нур-султан

сша

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алма-ата

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АЛМА-АТА, 28 фев — РИА Новости. Валютные торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник могут быть приостановлены из-за возросшего давления внешних геополитических факторов, говорится в совместном заявлении биржи и Национального банка страны.В заявлении говорится, что Национальный банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге — доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 (12:00 мск) по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона. Традиционно торги стартуют в 10:15 (07:15 мск).Вместе с тем, согласно документу, "по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов".Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок.Национальный банк Казахстана 24 февраля после начала проведения Россией специальной военной операции на Украине принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%.

https://ria.ru/20220228/torgi-1775469123.html

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Никита Стома

в мире, казахстан, биржа, нур-султан, сша, россия, алма-ата