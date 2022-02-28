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Нацбанк Казахстана может приостановить валютные торги
Нацбанк Казахстана может приостановить валютные торги - РИА Новости, 28.02.2022
Нацбанк Казахстана может приостановить валютные торги
Валютные торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник могут быть приостановлены из-за возросшего давления внешних геополитических факторов,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T06:36
2022-02-28T14:46
в мире
казахстан
биржа
нур-султан
сша
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алма-ата
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АЛМА-АТА, 28 фев — РИА Новости. Валютные торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник могут быть приостановлены из-за возросшего давления внешних геополитических факторов, говорится в совместном заявлении биржи и Национального банка страны.В заявлении говорится, что Национальный банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге — доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 (12:00 мск) по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона. Традиционно торги стартуют в 10:15 (07:15 мск).Вместе с тем, согласно документу, "по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов".Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок.Национальный банк Казахстана 24 февраля после начала проведения Россией специальной военной операции на Украине принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%.
https://ria.ru/20220228/torgi-1775469123.html
казахстан
нур-султан
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в мире, казахстан, биржа, нур-султан, сша, россия, алма-ата
06:36 28.02.2022 (обновлено: 14:46 28.02.2022)
 
Нацбанк Казахстана может приостановить валютные торги

Нацбанк Казахстана может приостановить валютные торги из-за геополитических факторов

© Fotolia / shastТенге
Тенге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Fotolia / shast
Тенге. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 28 фев — РИА Новости. Валютные торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник могут быть приостановлены из-за возросшего давления внешних геополитических факторов, говорится в совместном заявлении биржи и Национального банка страны.
В заявлении говорится, что Национальный банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге — доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 (12:00 мск) по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона. Традиционно торги стартуют в 10:15 (07:15 мск).
"Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны", — говорится в заявлении.
Вместе с тем, согласно документу, "по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов".
Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок.
Национальный банк Казахстана 24 февраля после начала проведения Россией специальной военной операции на Украине принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
06:28Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреКазахстанБиржаНур-СултанСШАРоссияАлма-Ата
 
 
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