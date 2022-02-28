https://ria.ru/20220228/spetsoperatsiya-1775595541.html

В спецоперации на Украине участвуют только контрактники, заявило Минобороны

В спецоперации на Украине участвуют только контрактники, заявило Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022

В спецоперации на Украине участвуют только контрактники, заявило Минобороны

В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:48

2022-02-28T15:48

2022-02-28T16:32

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Подчеркну, что в специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава", — сказал он.Конашенков отметил, что за восемь лет украинские власти убили в Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей.Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркивают, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.По информации на сегодняшнее утро, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Российские военнослужащие взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Спустя восемь лет восстановили подачу воды в Крым, разблокировав Северо-Крымский канал.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Российская авиация заняла господство в воздухе.Тем не менее среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери ВСУ и националистов в разы выше. Точные цифры пока не публиковались.В Минобороны также отметили, что подразделения ВСУ зачастую добровольно сдаются — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем националисты размещают реактивные системы залпового огня в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775543444.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире