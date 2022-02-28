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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/spetsoperatsiya-1775595541.html
В спецоперации на Украине участвуют только контрактники, заявило Минобороны
В спецоперации на Украине участвуют только контрактники, заявило Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022
В спецоперации на Украине участвуют только контрактники, заявило Минобороны
В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:48
2022-02-28T16:32
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Подчеркну, что в специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава", — сказал он.Конашенков отметил, что за восемь лет украинские власти убили в Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей.Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркивают, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.По информации на сегодняшнее утро, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Российские военнослужащие взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Спустя восемь лет восстановили подачу воды в Крым, разблокировав Северо-Крымский канал.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Российская авиация заняла господство в воздухе.Тем не менее среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери ВСУ и националистов в разы выше. Точные цифры пока не публиковались.В Минобороны также отметили, что подразделения ВСУ зачастую добровольно сдаются — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем националисты размещают реактивные системы залпового огня в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
15:48 28.02.2022 (обновлено: 16:32 28.02.2022)
 
В спецоперации на Украине участвуют только контрактники, заявило Минобороны

Минобороны: в спецоперации на Украине участвуют только контрактники

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подчеркну, что в специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава", — сказал он.
Конашенков отметил, что за восемь лет украинские власти убили в Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей.
"Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", — сказал генерал.
Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркивают, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

Разрушенный дом в селе Николаевка
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

Жители Николаевки, бойцы народной милиции Донецкой народной республики и журналисты укрываются в подвале здания
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня в Николаевке
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

Военный медик народной милиции ДНР во время привала под Волновахой
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

Сожженная техника украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

Сгоревшие автомобили в районе села Николаевка
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
По информации на сегодняшнее утро, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Российские военнослужащие взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Спустя восемь лет восстановили подачу воды в Крым, разблокировав Северо-Крымский канал.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Российская авиация заняла господство в воздухе.
Тем не менее среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери ВСУ и националистов в разы выше. Точные цифры пока не публиковались.
В Минобороны также отметили, что подразделения ВСУ зачастую добровольно сдаются — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем националисты размещают реактивные системы залпового огня в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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