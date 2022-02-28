14:41 28.02.2022 (обновлено: 15:49 28.02.2022)
"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом
Шойгу: РВСН, Северный флот, ТОФ и дальняя авиация начали дежурство усиленным составом
Министр обороны России Сергей Шойгу
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", — рассказали в военном ведомстве.
Накануне глава государства на встрече с Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым распорядился привести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Он мотивировал это агрессивными заявлениями стран Запада.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сложившаяся ситуация может перерасти в конфликт России и НАТО.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Опубликовано: А. Покровская