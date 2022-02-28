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"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом
"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом - РИА Новости, 28.02.2022
"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом
РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:41
2022-02-28T15:49
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
россия
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", — рассказали в военном ведомстве.Накануне глава государства на встрече с Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым распорядился привести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Он мотивировал это агрессивными заявлениями стран Запада.Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сложившаяся ситуация может перерасти в конфликт России и НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия, ракетные войска стратегического назначения
14:41 28.02.2022 (обновлено: 15:49 28.02.2022)
 
"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом

Шойгу: РВСН, Северный флот, ТОФ и дальняя авиация начали дежурство усиленным составом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", — рассказали в военном ведомстве.
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Накануне глава государства на встрече с Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым распорядился привести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Он мотивировал это агрессивными заявлениями стран Запада.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сложившаяся ситуация может перерасти в конфликт России и НАТО.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
Опубликовано: А. Покровская
 
БезопасностьСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
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