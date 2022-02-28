https://ria.ru/20220228/pravda-1775674039.html

Аксенов призвал россиян распространять правду о спецоперации на Украине

Аксенов призвал россиян распространять правду о спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Аксенов призвал россиян распространять правду о спецоперации на Украине

Информационная война ведется против России и ее Вооруженных сил на фоне спецоперации на Украине, каждому человеку важно оказать помощь армии, распространяя... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:37

2022-02-28T20:37

2022-02-28T20:37

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Информационная война ведется против России и ее Вооруженных сил на фоне спецоперации на Украине, каждому человеку важно оказать помощь армии, распространяя правдивую информацию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Против России развернута масштабная информационная война. И чем больше поражений украинские войска терпят на реальных полях сражений, чем больше уходит земля из-под ног нацистского режима, тем яростнее становятся информационные атаки… Поможем нашему Президенту и нашим Вооруженным Силам на фронтах информационной войны, встанем в ряды защитников нашего информационного пространства! Распространяйте в социальных сетях, в любых доступных вам ресурсах правдивую информацию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он попросил открыто и публично выражать патриотическую позицию, а также ориентироваться на официальную информацию.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, ситуация в днр и лнр, сергей аксенов (политик), республика крым