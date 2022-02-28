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Ленинградская область
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Ленобласть стала победителем премии Russian Travel Awards
Ленобласть стала победителем премии Russian Travel Awards - РИА Новости, 28.02.2022
Ленобласть стала победителем премии Russian Travel Awards
Ленинградская область заняла первое и второе места в номинациях всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщил председатель комитета по... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:03
2022-02-28T13:14
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
санкт-петербург
новости - туризм
туристы
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое и второе места в номинациях всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщил председатель комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский.По его словам, область стала обладателем всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, заняв первое место в номинации "Территория событийного туризма". Кроме того, область заняла второе место в номинации "Территория детского туризма" благодаря уникальному туристскому проекту для школьников "Мой родной край - Ленинградская область", стартовавшему в 2017 году по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Средства для организации путешествий школьников по родному краю выделены из областного бюджета.По его словам, для знакомства ребят с историей, культурой, традициями Ленинградской области специалистами разработаны несколько туристических маршрутов: "Дорога жизни — Дорога Победы", "От истоков Руси до Российской империи", "Твердыни нашего края", "История нашего края", "На северных рубежах", "Крепостной щит", "Тихвинская земля — духовная крепость России", "Приютино — обитель муз". В 2021 году впервые ребята отправились в речной круиз "По следам Петра Первого".Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года. Организатор финала Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20220117/turisty-1768272114.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, новости - туризм, туристы
13:03 28.02.2022 (обновлено: 13:14 28.02.2022)
 

Ленобласть стала победителем премии Russian Travel Awards

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиЛенинградская область стала обладателем всероссийской туристической премии "Russian Travel Awards"
Ленинградская область стала обладателем всероссийской туристической премии Russian Travel Awards - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Читать ria.ru в
C.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое и второе места в номинациях всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщил председатель комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский.
По его словам, область стала обладателем всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, заняв первое место в номинации "Территория событийного туризма". Кроме того, область заняла второе место в номинации "Территория детского туризма" благодаря уникальному туристскому проекту для школьников "Мой родной край - Ленинградская область", стартовавшему в 2017 году по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Средства для организации путешествий школьников по родному краю выделены из областного бюджета.
Главная новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 19:49Ленинградская область
Ленобласть за новогодние праздники посетили более 618 тысяч туристов
"Проект дает возможность юным ленинградцам возможность увидеть красоту и разнообразие Ленинградской области, прикоснуться к истории региона. Такие путешествия помогут воспитать наших детей в любви к своей малой Родине", - заметил чиновник.
По его словам, для знакомства ребят с историей, культурой, традициями Ленинградской области специалистами разработаны несколько туристических маршрутов: "Дорога жизни — Дорога Победы", "От истоков Руси до Российской империи", "Твердыни нашего края", "История нашего края", "На северных рубежах", "Крепостной щит", "Тихвинская земля — духовная крепость России", "Приютино — обитель муз". В 2021 году впервые ребята отправились в речной круиз "По следам Петра Первого".
Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года. Организатор финала Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
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3 февраля, 16:22Ленинградская область
В Ленобласти открыли туристический маршрут Петра I
Опубликовано: А. Пава
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоСанкт-ПетербургНовости - Туризмтуристы
 
 
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