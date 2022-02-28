https://ria.ru/20220228/pobediteli-1775542775.html

Ленобласть стала победителем премии Russian Travel Awards

Ленобласть стала победителем премии Russian Travel Awards - РИА Новости, 28.02.2022

Ленобласть стала победителем премии Russian Travel Awards

Ленинградская область заняла первое и второе места в номинациях всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщил председатель комитета по... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:03

2022-02-28T13:03

2022-02-28T13:14

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

санкт-петербург

новости - туризм

туристы

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое и второе места в номинациях всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщил председатель комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский.По его словам, область стала обладателем всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, заняв первое место в номинации "Территория событийного туризма". Кроме того, область заняла второе место в номинации "Территория детского туризма" благодаря уникальному туристскому проекту для школьников "Мой родной край - Ленинградская область", стартовавшему в 2017 году по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Средства для организации путешествий школьников по родному краю выделены из областного бюджета.По его словам, для знакомства ребят с историей, культурой, традициями Ленинградской области специалистами разработаны несколько туристических маршрутов: "Дорога жизни — Дорога Победы", "От истоков Руси до Российской империи", "Твердыни нашего края", "История нашего края", "На северных рубежах", "Крепостной щит", "Тихвинская земля — духовная крепость России", "Приютино — обитель муз". В 2021 году впервые ребята отправились в речной круиз "По следам Петра Первого".Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года. Организатор финала Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20220117/turisty-1768272114.html

https://ria.ru/20220203/marshrut-1770897549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, новости - туризм, туристы