13:03 28.02.2022 (обновлено: 13:14 28.02.2022)
Ленобласть стала победителем премии Russian Travel Awards
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиЛенинградская область стала обладателем всероссийской туристической премии "Russian Travel Awards"
C.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое и второе места в номинациях всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщил председатель комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский.
По его словам, область стала обладателем всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, заняв первое место в номинации "Территория событийного туризма". Кроме того, область заняла второе место в номинации "Территория детского туризма" благодаря уникальному туристскому проекту для школьников "Мой родной край - Ленинградская область", стартовавшему в 2017 году по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Средства для организации путешествий школьников по родному краю выделены из областного бюджета.
"Проект дает возможность юным ленинградцам возможность увидеть красоту и разнообразие Ленинградской области, прикоснуться к истории региона. Такие путешествия помогут воспитать наших детей в любви к своей малой Родине", - заметил чиновник.
По его словам, для знакомства ребят с историей, культурой, традициями Ленинградской области специалистами разработаны несколько туристических маршрутов: "Дорога жизни — Дорога Победы", "От истоков Руси до Российской империи", "Твердыни нашего края", "История нашего края", "На северных рубежах", "Крепостной щит", "Тихвинская земля — духовная крепость России", "Приютино — обитель муз". В 2021 году впервые ребята отправились в речной круиз "По следам Петра Первого".
Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года. Организатор финала Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Опубликовано: А. Пава