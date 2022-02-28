https://ria.ru/20220228/peregovory-1775637229.html

Источник: в Белоруссии начался третий раунд переговоров России и Украины

Источник: в Белоруссии начался третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022

Источник: в Белоруссии начался третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Гомельской области начался несколько минут назад, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:17

2022-02-28T18:17

2022-02-28T18:41

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев — РИА Новости. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Гомельской области начался несколько минут назад, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах."Только что зашли, начался третий раунд переговоров, этот предположительно будет финальным", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего в переговорах, которые длятся уже почти больше четырех часов, было сделано два перерыва.На встрече Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева в Белоруссию приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.О встрече договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.В его офисе заявили, что главный вопрос — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, белоруссия, владимир мединский, ситуация в днр и лнр