https://ria.ru/20220228/kolonny-1775680924.html

ВКС уничтожили шесть колонн бронетехники Украины, сообщили в Минобороны

ВКС уничтожили шесть колонн бронетехники Украины, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022

ВКС уничтожили шесть колонн бронетехники Украины, сообщили в Минобороны

Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:17

2022-02-28T21:17

2022-02-28T21:19

обострение ситуации в днр и лнр

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

игорь конашенков

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил", - рассказал Конашенков журналистам.Генерал добавил, что с начала операции "уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники".Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам генерал-майор Игорь Конашенков."С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков."Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, игорь конашенков, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире