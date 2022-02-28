https://ria.ru/20220228/donetsk-1775608674.html

Украинские войска выпустили восемь мин по Донецку, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили восемь мин по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские войска выпустили восемь мин по Донецку, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин калибром 120 миллиметров в 15.50, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:33

2022-02-28T16:33

2022-02-28T16:33

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дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин калибром 120 миллиметров в 15.50, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... н.п. Красногоровка- г. Донецк: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров ", - говорится в заявлении.Обстрелы произошли в 15.50 (совпадает с мск).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, донецкая народная республика, донецк (донецкая область)