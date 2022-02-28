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Срочные дебаты СПЧ ООН по ситуации на Украине состоятся 3 марта
Срочные дебаты СПЧ ООН по ситуации на Украине состоятся 3 марта - РИА Новости, 28.02.2022
Срочные дебаты СПЧ ООН по ситуации на Украине состоятся 3 марта
Срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине пройдут в Женеве 3 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе СПЧ ООН. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:28
2022-02-28T13:28
2022-02-28T13:28
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине пройдут в Женеве 3 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе СПЧ ООН.Ранее в понедельник Совет большинством голосов проголосовал за проведение подобных срочных дебатов. "За" проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.Срочные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. По итогам дебатов может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, россия, ситуация в днр и лнр
Срочные дебаты СПЧ ООН по ситуации на Украине состоятся 3 марта
Срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине состоятся 3 марта