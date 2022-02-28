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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/debaty-1775552207.html
Срочные дебаты СПЧ ООН по ситуации на Украине состоятся 3 марта
Срочные дебаты СПЧ ООН по ситуации на Украине состоятся 3 марта - РИА Новости, 28.02.2022
Срочные дебаты СПЧ ООН по ситуации на Украине состоятся 3 марта
Срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине пройдут в Женеве 3 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе СПЧ ООН. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:28
2022-02-28T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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россия
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине пройдут в Женеве 3 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе СПЧ ООН.Ранее в понедельник Совет большинством голосов проголосовал за проведение подобных срочных дебатов. "За" проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.Срочные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. По итогам дебатов может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, оон, россия, ситуация в днр и лнр
13:28 28.02.2022
 
Срочные дебаты СПЧ ООН по ситуации на Украине состоятся 3 марта

Срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине состоятся 3 марта

© NASA / Denis BalibouseПустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© NASA / Denis Balibouse
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине пройдут в Женеве 3 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе СПЧ ООН.
Ранее в понедельник Совет большинством голосов проголосовал за проведение подобных срочных дебатов. "За" проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.
Срочные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. По итогам дебатов может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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