https://ria.ru/20220228/britaniya-1775649135.html

В Британии попросили порты не предоставлять доступ российским судам

В Британии попросили порты не предоставлять доступ российским судам - РИА Новости, 28.02.2022

В Британии попросили порты не предоставлять доступ российским судам

Глава минтранса Великобритании Грант Шэппс попросил порты не предоставлять доступ никаким судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:59

2022-02-28T18:59

2022-02-28T19:22

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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Глава минтранса Великобритании Грант Шэппс попросил порты не предоставлять доступ никаким судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией."Сегодня я написал во все британские порты с просьбой не предоставлять доступ никаким судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым", - написал министр в Twitter. Он уточнил, что следование в британских портах для таких судов запрещено законодательно.Шэппс в своём письме британским портам также указал, что "в настоящее время разрабатываются дополнительные подробные санкции против российского судоходства и более подробная информация будет опубликована очень скоро".Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов).Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775647744.html

https://ria.ru/20220228/spekulyatsii-1775516432.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, великобритания