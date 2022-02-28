https://ria.ru/20220228/brigada-1775630647.html

В ОДКБ может появиться российско-белорусская миротворческая бригада

В ОДКБ может появиться российско-белорусская миротворческая бригада - РИА Новости, 28.02.2022

В ОДКБ может появиться российско-белорусская миротворческая бригада

Вопросы безопасности Союзного государства Беларуси и России получат новый виток развития в сложной военно-политической обстановке на фоне давления коллективного РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:58

2022-02-28T17:58

2022-02-28T17:58

парламентское собрание союза беларуси и россии

российская академия наук

европа

одкб

белоруссия

россия

алексей громыко

артем туров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767996573_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_ce08865bbbbb644708b07b20a9366daa.jpg

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Вопросы безопасности Союзного государства Беларуси и России получат новый виток развития в сложной военно-политической обстановке на фоне давления коллективного Запада, об этом рассказали российские и белорусские политики и эксперты в рамках видеомоста Москва-Минск в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.Как отметил в своем выступлении директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей Громыко, подготовлено совместное заявление по результатам ряда экспертных встреч, которые прошли между Россией и Беларусью.Ключевую роль в работе над документом сыграли Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыко, Республиканское общественное объединение "Белая Русь", большая группа законодателей парламентов двух стран.По словам спикера, совместное заявление состоит из трех блоков: безопасность, экономика, гуманитарная сфера.О безопасности Союзного государства"В блоке безопасности выделено несколько ключевых тезисов. Первое – это необходимость поддержания и внедрения единых стандартов в вооруженных силах наших стран и доведение их совместимости до максимально возможного уровня", – сказал Громыко.Он напомнил, что вместе с Союзными программами была утверждена военная доктрина СГ."Но мы также в совместном заявлении говорим о том, что целесообразно разработать концепцию безопасности Союзного государства", – добавил Громыко.По его мнению, это будет некий рамочный стратегический документ, который позволит реагировать на современные вызовы и угрозы.Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что республиканский референдум во многом способствовал укреплению союза Беларуси и России.Референдум сблизил позиции"Мы как международные наблюдатели посещали участки для голосования, общались с гражданами. Те поправки, которые были поддержаны гражданами, они очень хорошо ложатся в нашу площадку, как раз с точки зрения вопросов безопасности, суверенитета, исторической памяти. Мы проделали эту работу в 2020 году, когда прошло головане по вопросам изменений в Конституцию Российской Федерации, которая так же, как и белорусская, отвечает современным вызовам и угрозам", – сказа Туров.Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству, член комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Светлана Любецкая добавила, что референдум по вопросам внесения изменений в Основной закон стал значимым политическим и идеологическим событием.Старший научный сотрудник Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени И. Канта, доцент Юрий Зверев еще раз пояснил, почему вопросы безопасности стоят на первом месте.По мнению спикера, сегодня необходимо боле активно укреплять военно-техническое и военно-промышленное сотрудничество.Запад не откажется от давленияСопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Рахманов в своем выступлении отметил, что по большому счету ничего нового не происходит, просто обнажились проблемы, которые копились долгое время.Заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр Шатько добавил, что нужно усилить позиции союза Беларуси и России в информационной составляющей."Люди должны четко знать и понимать, что происходит. Видеть, что называется на бытовом уровне, перспективу развития союза", – сказал он.По его словам, коллективный Запад не откажется от планов политического и экономического давления и на Беларусь, и на Россию. Вопросы обеспечения военной и информационной безопасности Союзного государства останутся актуальными еще долгое время.

https://ria.ru/20220216/odkb-1773091666.html

https://ria.ru/20220130/ucheniya-1770224704.html

https://ria.ru/20220121/ucheniya-1768985841.html

https://ria.ru/20220228/belorussiya-1775566060.html

https://ria.ru/20220228/kosachev-1775596053.html

https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773159529.html

европа

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российская академия наук, европа, одкб, белоруссия, россия, алексей громыко, артем туров