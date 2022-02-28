В ОДКБ может появиться российско-белорусская миротворческая бригада
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Вопросы безопасности Союзного государства Беларуси и России получат новый виток развития в сложной военно-политической обстановке на фоне давления коллективного Запада, об этом рассказали российские и белорусские политики и эксперты в рамках видеомоста Москва-Минск в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Как отметил в своем выступлении директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей Громыко, подготовлено совместное заявление по результатам ряда экспертных встреч, которые прошли между Россией и Беларусью.
Ключевую роль в работе над документом сыграли Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыко, Республиканское общественное объединение "Белая Русь", большая группа законодателей парламентов двух стран.
"Наш проект осуществлялся при поддержке Общественной палаты России, депутатов и экспертов из партии "Единая Россия". Мы надеемся на то, что в дальнейшем экспертное сообщество России и Беларуси сможет развивать такие форматы, когда мы можем плотно общаться и делиться нашим мнением с законодателями двух стран", – сказал Громыко.
По словам спикера, совместное заявление состоит из трех блоков: безопасность, экономика, гуманитарная сфера.
О безопасности Союзного государства
"В блоке безопасности выделено несколько ключевых тезисов. Первое – это необходимость поддержания и внедрения единых стандартов в вооруженных силах наших стран и доведение их совместимости до максимально возможного уровня", – сказал Громыко.
Он напомнил, что вместе с Союзными программами была утверждена военная доктрина СГ.
"Но мы также в совместном заявлении говорим о том, что целесообразно разработать концепцию безопасности Союзного государства", – добавил Громыко.
По его мнению, это будет некий рамочный стратегический документ, который позволит реагировать на современные вызовы и угрозы.
"Также в блоке по безопасности мы вспоминаем, о том, как недавно очень эффективно прошла операция ОДКБ в Казахстане. В ней Россия и Беларусь сыграли важную роль. И нам представляется важным изучение возможности создания российско-белорусской миротворческой бригады в составе Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", – сказал Громыко.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что республиканский референдум во многом способствовал укреплению союза Беларуси и России.
Референдум сблизил позиции
"Мы как международные наблюдатели посещали участки для голосования, общались с гражданами. Те поправки, которые были поддержаны гражданами, они очень хорошо ложатся в нашу площадку, как раз с точки зрения вопросов безопасности, суверенитета, исторической памяти. Мы проделали эту работу в 2020 году, когда прошло головане по вопросам изменений в Конституцию Российской Федерации, которая так же, как и белорусская, отвечает современным вызовам и угрозам", – сказа Туров.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству, член комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Светлана Любецкая добавила, что референдум по вопросам внесения изменений в Основной закон стал значимым политическим и идеологическим событием.
"Изменения в Основной закон нужно рассматривать в ключе и межгосударственного сотрудничества, и вообще дальнейшей жизни общества, консолидаций усилий, которые направлены на достижение таких глобальных целей, как спокойствие, взаимное добрососедство, обеспечение безопасности", – сказала Любецкая.
Старший научный сотрудник Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени И. Канта, доцент Юрий Зверев еще раз пояснил, почему вопросы безопасности стоят на первом месте.
"Обстановка буквально в последние недели резко изменилась. Вопросы военной безопасности Союзного государства стоят очень остро. Видимо, в этой ситуации будут приниматься меры по укреплению Региональной группировки войск (сил) по развитию единой региональной системы ПВО. В дальнейшем укреплению нашего боевого содружества. Речь не идет о милитаризации. Действия носят ответный характер. В ответ на изменившуюся военно-политическую обстановку", – пояснил Зверев.
По мнению спикера, сегодня необходимо боле активно укреплять военно-техническое и военно-промышленное сотрудничество.
"Наши ВПК тесно связаны. Они взаимодействуют, и эти связи нужно укреплять. ВПК и Беларуси, и России – высокотехнологичные отрасли. Это цвет нашей национальной промышленности. Укрепление этих интеграционных связей будет укреплять и промышленную интеграцию, и экономику в целом", – пояснил Зверев.
Запад не откажется от давления
Сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Рахманов в своем выступлении отметил, что по большому счету ничего нового не происходит, просто обнажились проблемы, которые копились долгое время.
"Высочайший рост геостратегической напряженности, экономический кризис, рост глобального недоверия, темная сторона цифрового мира. Это следствия как раз действий коллективного Запада. Парадокс современного мира – идет технологическое развитие и одновременно деградация человечества с гуманистической точки зрения", – сказал Рахманов.
Заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр Шатько добавил, что нужно усилить позиции союза Беларуси и России в информационной составляющей.
"Люди должны четко знать и понимать, что происходит. Видеть, что называется на бытовом уровне, перспективу развития союза", – сказал он.
По его словам, коллективный Запад не откажется от планов политического и экономического давления и на Беларусь, и на Россию. Вопросы обеспечения военной и информационной безопасности Союзного государства останутся актуальными еще долгое время.