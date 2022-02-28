00:15 28.02.2022 (обновлено: 06:06 28.02.2022)
Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы
Рейтинг регионов России по безработице возглавили Санкт-Петербург, ЯНАО, ХМАО и Москва
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года в России составил 4,3%, при этом самый низкий уровень зафиксирован в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах и Москве, в конце списка оказались Ингушетия и другие республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.
Безработица ниже
По итогам четвертого квартала 2021 года уровень безработицы в Российской Федерации составил 4,3%, что на 1,8 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Безработица снизилась практически во всех регионах РФ.
В 2021 году, после существенного ухудшения в острый период распространения коронавирусной инфекции 2020 года, ситуация на рынке труда улучшалась, что стало следствием постепенной стабилизации ситуации в экономике в целом. В результате по итогам четвертого квартала 2021 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,8 процентных пункта, составив 4,3%, а число безработных сократилось на 1,4 миллиона человек.
Эксперты отмечают и негативную тенденцию — рост доли молодежи (от 15 до 25 лет) среди безработных. Если в декабре 2020 года эта доля составляла 16,5%, то в декабре 2021 года – уже 20,8%.
Как показывает исследование, безработица снизилась практически во всех регионах РФ, при этом сам ее уровень по-прежнему существенно отличается в разных субъектах РФ. В четвертом квартале 2021 года этот показатель в регионах РФ варьировался в пределах от 1,5% до 30%.
В лидерах столицы и север
Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по уровню безработицы на основе данных Росстата по итогам четвертого квартала 2021 года. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где уровень безработицы составил 1,5%. В лидирующую пятерку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ ⎯ Югра, Москва и Республика Татарстан. Во всех этих регионах уровень безработицы был ниже 2,5%.
Всего же в 42 регионах безработица в октябре-декабре 2021 года была ниже общероссийского уровня и еще в шести соответствовала ему. Таким образом выше, чем по стране в целом, уровень безработицы был в 37 регионах, из которых в семи безработица превысила 10%. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством зафиксирована в Республике Ингушетия, где уровень безработицы составил 30%.
17 февраля, 02:53РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
Динамика по уровню безработицы
Как уже было отмечено, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года уровень безработицы снизился практически во всех регионах, причем в некоторых довольно существенно. Незначительный рост безработицы зафиксирован только в одном регионе, и в одном она осталась на прежнем уровне.
В октябре-декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень безработицы более чем на четыре пункта снизился у шести регионов, из которых наиболее существенно — в Чеченской Республике (-10,1 процентных пункта), Республике Тыва (-7,8 пункта), Кабардино-Балкарской Республике (-6,6 пункта) и Республике Алтай (-6,3 пункта).
Среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2021 года составляло 6,5 месяцев и варьировалось от 2,4 месяцев до 12,6 месяцев. Наименьшее время поиска работы отмечается в таких регионах, как Республика Бурятия, где в среднем работу ищут 2,4 месяца, Ленинградская область (3,4 месяца), Кировская область (3,6 месяца). Самый длительный срок поиска работы отмечен в Карачаево-Черкесской Республике, где на трудоустройство уходит 12,6 месяца, Республика Северная Осетия – Алания (11,7 месяца), Магаданская область (10,6 месяца).
21 февраля, 00:27Названы страны Европы с самым высоким уровнем безработицы
Опубликовано: Никита Стома