https://ria.ru/20220226/elbrus-1774286335.html

Эльбрус снимает шапку. Чем грозит таяние ледников кавказского стратовулкана

Эльбрус снимает шапку. Чем грозит таяние ледников кавказского стратовулкана - РИА Новости, 26.02.2022

Эльбрус снимает шапку. Чем грозит таяние ледников кавказского стратовулкана

Ледники Эльбруса к концу столетия сильно уменьшатся, предупреждают российские ученые. То же самое ждет всю горную систему Кавказа. РИА Новости выяснило, к каким РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:00

2022-02-26T08:00

2022-02-26T08:01

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ледники Эльбруса к концу столетия сильно уменьшатся, предупреждают российские ученые. То же самое ждет всю горную систему Кавказа. РИА Новости выяснило, к каким последствиям это приведет.Почему теплеет КавказЭльбрус изучают с конца XIX века, но точные данные о балансе массы его ледников получили в 1970-х. А, скажем, систематические наблюдения за ледником Гарабаши на южном склоне, куда можно добраться на канатной дороге, проводят лишь с середины 1980-х.Эльбрус — высочайшая вершина России, Европы, это символ Кавказа и важный источник пресной воды для региона. В недрах этого спящего вулкана зарождаются горячие минеральные воды — нарзаны. На склонах расположены крупнейшие горнолыжные курорты.Ученые из Института географии РАН подсчитали, что с 1997 по 2017 год площадь ледников Эльбруса сократилась на 10,8 процента. Вроде бы не так много, но за то же время их объем уменьшился почти на 23 процента. Так же — по всему Кавказу. Изменения фиксируют со второй половины прошлого века, когда появились методы точной оценки баланса массы, в том числе с использованием спутниковых снимков."На леднике Джанкуат (в верховьях долины Адыл-Су. — Прим. ред.) непрерывные наблюдения продолжаются с 1967-го. Был небольшой период, когда масса этого ледника нарастала, но в целом она сокращается", — отмечает Олег Рыбак, ведущий научный сотрудник лаборатории глобальной гидрологии Института водных проблем РАН.Только за последние двадцать лет Кавказ потерял 13 кубических километров льда, что весьма существенно для региона."Причина — изменение климата. По данным метеостанции Терскол, за второе десятилетие XXI века средняя температура воздуха летом выросла на 0,7 градуса по сравнению с первым десятилетием. Увеличилась солнечная радиация, поскольку стало больше ясных дней, чаще приносит пыль из пустынь. Все это ускоряет таяние ледников", — говорит Станислав Кутузов, ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН.По словам Олега Рыбака, на Кавказе снег аккумулируется главным образом зимой, а летом тает, в отличие, например, от Тянь-Шаня. Повышение летней температуры, усиление абляции (таяния, испарения) и сокращение зимних осадков уменьшают ледники, добавляет ученый.При негативном сценарии к концу века Кавказ потеряет 85 процентов ледников. Останутся лишь небольшие шапки на высоких вершинах. "На Эльбрусе — самое большое оледенение, там десять процентов всей массы ледников, вода оттуда питает крупнейшие реки — Малку, Кубань, Баксан", — отмечает Станислав Кутузов.Деградация Эльбруса угрожает горнолыжным курортам, заставляет менять туристические и альпинистские маршруты. Ускоренное таяние чревато прорывами приледниковых озер, считает гляциолог. Это уже случалось в районе Джилы-Су, а в 2017-м прорыв озера Башкара, расположенного ниже одноименного ледника, привел к катастрофическим последствиям. Если же Эльбрус проснется, возможны лахары — гигантские селевые потоки. Их древние следы нашли в долинах на значительном расстоянии от стратовулкана.Впрочем, скорого извержения опасаться не стоит. Ученые пока не фиксируют предвестников — мощных выбросов горячих газов (фумарол), сильных подземных толчков.В поисках древнего льдаУченые не только работают на метеостанциях у подножия и на склонах Эльбруса, но и поднимаются на ледники, чтобы пробурить скважины и получить информацию о климате прошлого и загрязнении атмосферы. Это сложно и опасно, требуется альпинистская подготовка. С собой нужно тащить тонну оборудования, а вниз спустить до трех тонн ледяных кренов."Эльбрус — одно из лучших мест для изучения климата былых эпох, ведь у его вершин нет таяния. Мы нашли точку на западом плато, в кальдере древнего вулкана, где толщина ледника достигает более двухсот метров. Это позволило восстановить химическую летопись с 1773 года", — говорит Станислав Кутузов.Именно на Эльбрусе ученые собираются найти самый древний лед Кавказа. Известно, что приблизительно 20 тысяч лет назад последний ледниковый период достиг максимума. При сменившем его 11,7 тысячи лет назад межледниковье (эту геологическую эпоху называют голоценом) было потепление, шесть-семь тысяч лет назад ледники сильно отступали, но полностью не исчезли — древнейший лед в Альпах как раз относится к этому периоду."Что происходило тогда на Кавказе? Ответ даст бурение", — уверен ученый.На западном плато Эльбруса сохранились слои возрастом полторы-две тысячи лет. Возможно, лед старше двух-трех тысяч лет есть на восточной вершине.С какой скоростью тает ледникУченые из Института водных проблем РАН моделируют поведение ледников Эльбруса на основе климатических проекций, разработанных участниками международного проекта CORDEX. Используют материалы Института географии РАН: цифровые модели рельефа, данные о толщине льда, информацию с метеостанций.Моделирование показало, что на Центральном Кавказе следует ожидать существенного повышения высоты снеговой линии — за ней твердые осадки накапливаются и пополняют массу ледников. Соответственно, сократится и их площадь.Этот прогноз справедлив для всех четырех основных сценариев глобального изменения климата — от RCP 2.6 до RCP 8.5. Цифры означают увеличение солнечной радиации в ваттах на квадратный метр вследствие роста концентрации парниковых газов."Даже при самом умеренном варианте, RCP 2.6, границы оледенения Эльбруса отступают, а при RCP 8.5 к концу столетия высота снеговой линии поднимается до 4800-4900 метров над уровнем моря. Сейчас она примерно на 4000 метрах", — указывает Олег Рыбак. И добавляет, что это пока предварительные расчеты, окончательные будут осенью.Ученые проанализировали архивные спутниковые снимки и выяснили, как менялась площадь всех ледников Кавказа. Если в 1960-х на них приходилось 1674,9 км2, в 2000-м — 1284,7 км2, то к 2018-му — 1067,1 км2. Скорость убывания возросла: с 1960 по 2000 год в среднем было 0,58 процента в год, а с 2000-го по 2018-й — 0,94.

эльбрус

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2022

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

земля - риа наука, космос - риа наука, физика, эльбрус, климат, межправительственная группа экспертов по изменению климата (мгэик, ipcc), институт географии ран, ледники